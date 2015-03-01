مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخش استانی نوزدهمین دوره مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور لرستان ظهر امروز یکشنبه در دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به میزبانی دانشگاه پیام نور خرم آباد برگزار شد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیام نور استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ترویج فرهنگ غنی قرآنی و عمق بخشیدن به معارف قرآن در میان جوانان و به ویژه دانشجویان که بی شک تشنه زلال ناب معرفت افزایی و ارتقا در این فضای سراسر معنوی می باشند، دانشگاه پیام نور اقدام به برگزاری این مسابقات کرد است.

حجت الاسلام سید محسن موسوی ادامه داد: این مسابقات که در سطح شهرستانی و استانی و در نهایت کشوری برگزار می شود از استقبال پرشور و چشمگیر دانشجویان پسر و دختر برخوردار بوده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در هفت رشته ازجمله قرائت(تحقیق و ترتیل)، اذان، مداحی، حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء و ۲۰ جزء برگزار شد.

داود ارادتمند افزود: شرکت کنندگان این دوره از مسابقات از شهرستان های خرم آباد، پلدختر، دورود، دلفان، الشتر و بروجرد هستند که برندگان به مرحله کشوری در اردیبهشت ۹۴ به میزبانی استان مازندران راه می یابند.