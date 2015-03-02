به گزارش خبرگزاری مهر، به همت گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مبانی فكری القاعده و سلفيه جهادی و تأثير آن بر گسترش افراطی گری برگزار شد.

در این نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین محمدطاهر رفیعی اظهار داشت: رهبران القاعده و سلفيه جهادی تحت تأثير افكار جريان‌های سلفی مصر و عربستان، به خصوص سيد قطب و ابن‌تيميه و تا اندازه ای ابن عبدالوهاب، به تعريف كفر و ايمان و جهاد و حكومت و مسايل كلامی ديگر پرداخته‌اند.

وی در ادامه افزود: آنان از نظر خط و مشی سياسی با رفتار مسالمت‌آميز موافق نيستند و بلكه جهاد و مبارزه را تنها راه دست‌يابی به حكومت اسلامی و نابودی كفار میدانند. جهاد از نظر آنا تنها به مبارزه با كفار شرق و غرب محدود نمیگردد، بلكه گسترش جهاد در كشورهای ديگر، به خصوص فلسطين و همين‌طور دولتهای عربی، از مهم‌ترين اهداف آنان به شمار می آيد.

رفیعی تصریح کرد: احكام و فتاوای القاعده و سلفيه جهادی و گروه‌های افراطی مشابه آن، در توجيه كشتن مخالفان از مسلمانان و غير مسلمانان، بر محور امور زير متمركز است: «جهاد»، «جامعه جاهلی»، «جاهليت»، «حكم راندن بغير ما أنزل‌الله»، «توحيد حاكميت»، «دارالحرب و دارالإسلام»، «وجوب خروج بر ضد حاكم جائر»، «خروج حاكم از حدود اسلام»، «كفر بودن دموكراسی».

وی در ادامه تصریح کرد: «شرح و تفسيرهای رهبران القاعده برای هركدام از موضوعات فوق تحت تأثير تحولات جهان اسلام، فراز و نشيب‌هايی از نظر سعه و ضيق داشته است. اما در مجموع «جهاد»، «حكومت»، «تكفير»، «ولايت و برائت»، «دارالإسلام و دارالكفر» و «ضرورت هجرت» اصلی ترين مبانی فكری القاعده را شكل میدهد.

این نشست علمی با حضور جمعی از دانش پژوهان و محققان موسسه در سالن اندیشه موسسه برگزار شد و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری به عنوان دبیر علمی و حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان به عنوان ناقد حضور داشت.