داعش نقطه مقابل اشاعه اسلام خواهی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ضیا میردیلمی، عصر یکشنبه، در جمع مدیران و مسولان علی آبادکتول گفت: انقلاب اسلامی و تشیع در ایران ریشه گرفته است و دامنه آن مرزهای مادی و معنوی را در بر گرفته است.

وی افزود: به واسطه پخش و انتشار فضایی جمهوری اسلامی در دنیای امروز، استکبار در صدد ضربه زدن به این شجره طیبه شده اند که علی رغم حرکات ددمنشانه، اما موفق نیستند.

محقق و نویسنده علی آبادی تاکید کرد: آنان با انجام تحریم و فشارهای اقتصادی و تهاجم فرهنگی از طریق صفحات مجازی و ماهواره سعی در مایوس کردن مردم دارند.

وی گفت: پس از انقلاب اسلامی تشییع در جهان خصوصا و اسلام عموما عزت دیگری پیداکرده اند که این امر باعث اسلام خواهی افزون تر در جهان شده است.

حجت الاسلام میردیلمی گفت: باید بگونه ای باشد که در جمهوری اسلامی خدمات به مردم با شتاب بیشتری انجام گیرد تا بتوانیم مردم را نسبت به نظام مقدس امیدوار کنیم.

کارشناس مذهبی گفت: گروه داعش نقطه مقابل اشاعه اسلام خواهی در جهان ایجاد شده است، موارد بد اخلاقی های آنان بصورت فیلم و تصاویر دردناک برای جوانان اروپایی و امریکایی در قالب لوح فشرده ارسال می گردد.

وی تاکید کرد: مسلمانان باید هوشیار باشند و اجازه ندهند تفکرات مخرب وارد اعتقادات مذهبی ما کنند و این مسولیت روحانیون را سنگین تر می کند.

میردیلمی گفت: فعال شدن بیش از 2 هزار شبکه ماهواره ای به زبان فارسی فقط برای انحراف مردم و جوانان ماست این درحالی است که آنها با تحریم حاضر نیستند که مواد غذایی وارد ایران گردد، نشان می دهد که آنها به معنویت ما حمله ور هستند تا عقاید را سرکوب کنند.

محقق و نویسنده گفت: اخلاق مداری و تکریم ارباب رجوع از لازمه های دستگاه های اجرایی است تا بتوانیم خدمات بهتر و با سهولت به مردم ارائه دهیم.