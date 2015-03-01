هزینه نگهداری هر معلول ۱.۱ تا ۱.۴ میلیون تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نصیری در نشست خبری که بعد از ظهر یکشنبه در محل سازمان بهزیستی برگزار شد، با اشاره به واگذاری مراکز به موسسات غیردولتی، گفت: در حوزه توانبخشی بالغ بر ۹۵ درصد از فعالیت ها و در حوزه اجتماعی ۹۰ درصد از فعالیت ها توسط موسسات و مراکز خیریه انجام می‌شود.

وی با اشاره به هزینه نگهداری معلولان در مراکز نگهداری گفت: به طور میانگین و بر اساس نوع معلولیت، یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه هر معلول می‌شود که در همین زمینه و بر اساس نوع معلولیت یارانه‌ای متوسط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان توسط دولت به مراکز پرداخت می‌شود.

نصیری ادامه داد: تمام مراکز نگهداری و موسسات فعال به صورت هیئت امنایی و با حمایت خیرین اداره می‌شود بطوریکه ۱۲۰ هزار نفر در مراکز غیر دولتی و موسسات خیریه فعالیت می‌کنند که حقوق و مزایای این افراد توسط مردم و خیرین تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه چنانکه کمک‌های مردمی به سازمان بهزیستی صورت نگیرد این سازمان نمی‌تواند خدمات خود را به جامعه هدف ارائه کند، گفت: هر ساله خیرین و نیکوکاران چندین برابر از بودجه سازمان بهزیستی به این مجموعه کمک می‌کنند.

رئیس دبیرخانه مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با بیان اینکه کمک های جمع‌آوری شده در بخش های مختلف هزینه می‌شود، گفت: اولویت هزینه‌ها در بخش درمان، تامین نیازهای ضروری و معیشتی، احداث، تعمیر و نوسازی مسکن و ... است.

وی ادامه داد: بیشترین کمک های جمع‌آوری شده در بخش غیر نقدی بوده که به طور مثال در سال جاری ۸۰ درصد از کمک های خیرین و نیکوکاران غیر نقدی و ۲۰ درصد آن نقدی بوده است.

نصیری با اشاره به کمک‌های خیرین و نیکوکاران به مراکز نگهداری معلولان و سالمندان گفت: به واسطه این کمک ها در برخی از مراکز ما نیاز به خرید مایحتاج روزانه اعم از پوشاک و غذا نداریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۷۸۶ مورد ملک توسط خیرین و نیکوکاران به سازمان بهزیستی در قالب وقف، ثلث و هبه اهدا شده است که میزان متراژ این زمین‌ها ۸ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۶۸۰ متر مربع است که آمار آن در بانک اطلاعات ثبت شده است.