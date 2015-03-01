آمریکا 300 مهاجر را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز نوشت 150 شهروند بوسنیایی در بین حدود 300 مهاجری هستند که قرار است از آمریکا اخراج شوند. این افراد به خاطر مشارکت در جنگ داخلی یوگوسلاوی در دهه 1990 میلادی، متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده اند.

مقامات اداره مهاجرت آمریکا اعلام کرده اند این افراد در زمان عزیمت موج مهاجران به آمریکا پس از جنگ بوسنی، با کتمان گذشته خود وارد این کشور شده اند. آنها همچنین از احتمال افزایش شمار مهاجران اخراجی به 600 نفر سخن می گویند.

طبق مدارک به دست آمده افراد مذکور در قتل عام مسلمانان بوسنی در سال 1995 دست داشته اند. در این جنگ صرب های بوسنی طی همکاری با ارتش صربستان هزاران نفر از مردم بوسنی به ویژه پناه آورندگان به شهر صربرنیتسا را قتل عام کردند.

گفتنی است در حمله این نیروها به این شهر که از سوی سازمان ملل به عنوان محلی امن برای پناهندگان جنگی اعلام شده بود، بیش از 8 هزار نفر که بیشترشان زنان و کودکان بی دفاع بودند، کشته شدند.