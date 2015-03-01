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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۳۰

جوهری:

افتتاح پایگاه استعدادیابی ورزش استان را هدفمند می کند

افتتاح پایگاه استعدادیابی ورزش استان را هدفمند می کند

کرمانشاه- مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: افتتاح پایگاه قهرمانی و استعدادیابی ورزشی نونهالان و نوجوانان در کرمانشاه ورزش استان را هدفمند خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری بعد از ظهر امروز در مراسم افتتاح پایگاه قهرمانی و استعدادیابی ورزشی نوجوانان و جوانان استان کرمانشاه که با حضور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی کشور برگزار شد اظهار داشت: پرورش قهرمانان رشته های ورزشی مختلف منوط به استعداد یابی و تربیت این استعدادهاست.

وی ادامه داد: این استعداد یابی و پرورش قهرمانان ملی و جهانی نیز بدون وجود یک پایگاه استعداد یابی میسر نخواهد بود که امروز کرمانشاه صاحب این پایگاه می شود.

جوهری ادامه داد: این مرکز می تواند با شناسایی نونهالان مستعد با همکاری آنها علاوه بر مشاوره برای انتخاب رشته ورزشی مناسب این استعداد ها را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بیان داشت: پس از استعداد یابی تمرینات لازم برای این افراد از سوی مربیان تجویز می شود و سپس ورزشکار ار به مرحله آمادگی برای مسابقات می رسانند.

جوهری در پایان با اشاره به نهایی شدن بودجه سال ۹۴ ورزش استان کرمانشاه گفت: استعداد یابی و پرورش استعدادا می تواند هزینه شدن بودجه ها را هدفمند و به صرفه کند.

کد مطلب 2509358

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