گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی موادغذایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت ۴ قلم کالا در هفته منتهی به ۹۳.۱۲.۰۸ افزایش و ۷ قلم کاهش یافته است. قیمت مرغ نسبت به هفته مشابه ماه قبل دارای بیشترین افزایش و به میزان ۲۰.۳ درصد است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ نیز ثابت بود و شانه ای ۸۴۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

بر پایه این گزارش، در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه دو معادل ۰.۱ درصد کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در گروه حبوب بهای همه اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

همچنین در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت تمام اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۵.۵ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای همه اقلام این گروه بین ۰.۷ درصد تا ۹.۹ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۲ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۱ درصد و گوشت مرغ ۲.۶ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

طبق اعلام بانک مرکزی، در این هفته بهای شکر معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و قیمت قند، چای خارجی و انواع روغن‌نباتی بدون تغییر بود.

لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل 11 درصد، برنج 6.2 درصد، حبوب 5.4 درصد، میوه های تازه 51.3 درصد، گوشت قرمز 5.8 درصد، گوشت مرغ 16.9 درصد، قندو شکر 5.2 درصد و چای نیز 9.3 درصد افزایش قیمت نشان می دهد.

در این بخش، قیمت سبزی های تازه 25.3 درصد، روغن نباتی 0.2 درصد و تخم مرغ نیز 6.6 درصد کاهش یافته است.