افزایش پروتئین دریایی در سبد خانوار از اهداف شيلات هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی بعد از ظهر یكشنبه در نشستی با كاركنان و فعالان شیلات هرمزگان با بیان اینکه هر آنچه از پیشرفت و توسعه در سال ۹۳ در شیلات هرمزگان جامعه عمل به خود پوشانده است مرهون سه رکن پیروی از منویات مقام معظم رهبری، حرکت بر خطی مشی دولت تدبیر و امید و همچنین زحمات و همکاری صمیمانه کارکنان شیلات هرمزگان است، عنوان كرد: امید است در سال پیش رو شاهد پیشرفتی مضاعف و به عمل در آمدن ظرفیت های بالای شیلاتی استان باشیم.

وی با با تأکید بر نقش حکومت اسلامی در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی از کارکنان شیلات خواست تا با تلاش مضاعف ، دقت وسرعت بخشیدن به امور موجبات رضایت مندی وتکریم مراجعین به اداره کل شیلات هرمزگان را همچون گذشته فراهم آورند.

مدیرکل شیلات هرمزگان به عملکرد و اقدامات انجام شده این اداره کل اشاره كرد و افزود: هرگونه فعالیت در سطح شیلات استان با بالاترین کیفیت و بیشترین تلاش در جهت رضایت مندی جامعه شیلاتی صورت گرفته است.

محبی ایجاد صید و صیادی پایدار ،تبدیل استان به قطب پرورش آبزیان، به بهره برداری رساندن ظرفیت های شناسایی شده شیلاتی، افزایش سطح رفاه و رضایتمندی کارکنان شیلات هرمزگان،افزایش سهم پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها و ... را از مهمترین اهداف پیش روی شیلات هرمزگان خواند.

در ادامه این دیدار مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به نظرسنجی انجام شده توسط روابط عمومی و به دست آمدن نتیجه ۹۵ درصد رضایت از عملکرد یکساله با پاسخ های متوسط،خوب،خیلی خوب و عالی را نشان از به وجود آمدن طیفی از همکاری صمیمانه و دلسوزانه در این اداره کل و در راستای پیشبرد اهداف متعالی آن خواند.