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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۸

آیت الله نعیم آبادی:

مقابله با فرهنگ مصرف گرایی در میان مسئولان مورد توجه قرار گيرد

مقابله با فرهنگ مصرف گرایی در میان مسئولان مورد توجه قرار گيرد

بندرعباس - نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: مقابله با فرهنگ مصرف گرایی در ادارات و در میان مسئولان نیز باید مورد توجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بعد از ظهر یكشنبه در گردهمایی ائمه جمعه سراسر استان هرمزگان با اشاره به پدیده شوم اسراف و تبذیر و با استناد به آیات قرآن کریم و هم چنن روایات منتسب امام علی (ع) ، عنوان كرد: یکی از معضلات سبک زندگی سالم، اسراف و تبذیر در بین اقشار جامعه است که ضروری است تمام دستگاه های اجرایی و اقشار جامعه در جهت تببین فرهنگ صحیح مصرف و دور از اسراف برای تحقق این مهم اندیشه کنند تا این امر موجب رشد اقتصادی مملکت و همینطور تحکیم بنیاد خانواده ها باشد.

وی ادامه داد: ریشه و اساس هر کاری در جامعه فرهنگ است و متاسفانه فرهنگ جامعه به سمت اسراف و تبذیر که در واقع دو حرام بزرگ اسلام است ‌در حال پیشروی است در حالی که این پدیده شوم زندگی سالم و جامعه را به خطر می اندازد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان افزود: همه نهادها و خطبای جمعه باید در جهت نهادینه شدن فرهنگ صحیح مصرف تلاش کنند و فرهنگ صرفه جویی باید در رسانه های دیداری و شنیداری مورد توجه قرار بگیرد زیرا طی سال‌های اخیر ما شاهد رشد مصرف گرایی هستیم و این امر موجب شده تا نتوانیم به خوبی در حوزه های مختلف پیشرفت چشم گیری داشته باشیم.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان كرد: مقابله با فرهنگ مصرف گرایی در ادارات و در میان مسئولان نیز باید مورد توجه باشد چرا که یکی از راه‌های تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی همین صرفه جویی است و نباید شاهد اسراف و تجمل گرایی در میان دستگاه های مختلف باشیم.

کد مطلب 2509365

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