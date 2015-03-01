انجام قرعه کشی برای اعزام های دور دوم عمره/ توضیحات مسئولان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی گفت: تمام تمهیدات لازم در خصوص رفع این مشکل از سوی طرف ایرانی انجام گرفته است و حتی شخص وزیر خارجه کشورمان برای صیانت از حقوق زائران به موضوع وارد شده اند البته مذاکراتی نیز با وزیر حج عربستان داشته ایم و از ایشان خواستیم به عنوان متولی امور زائران در عربستان در خصوص رفع مشکل اخیر اقدام جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه اعزام عمره گزاران از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشته است، گفت: متأسفانه از دو هفته گذشته تاکنون شاهد کاهش صدور روادید عمره گزاران توسط سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد بوده ایم که تلاش زیادی از سوی دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان حج و زیارت در خصوص رفع این مشکل صورت گرفته است.

اوحدی افزود: نهایتاً مسئولین کشور عربستان اعلام کردند که کمبود نیروی انسانی در سفارت و کنسولگری آن کشور در تهران و مشهد موجب کاهش روند صدور روادید عمره گزاران شده است که با اقدام بموقع و اساسی وزارت امور خارجه کشورمان بمنظور صیانت از حقوق زائران، نهایتاً روز چهارشنبه گذشته طی یادداشت رسمی به وزارت خارجه عربستان اعلام شد که این مشکل برطرف شده و با این اقدام امیدواریم مشکل جاری بصورت ریشه ای و اساسی مرتفع گردد و طی این هفته روند صدور روادید عمره گزاران ایرانی به روال عادی خود بازگردد.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با شناختی که از شخصیت وزیر محترم حج عربستان داشتیم و با توجه به شناختی که ایشان از نظم زائران ایرانی دارند، مذاکراتی نیز با وی داشتیم و از وی خواستیم با توجه به اینکه متولی امور زائران هستند، در خصوص رفع مشکل اقدام جدی داشته باشند که بنده امیدوارم با ورود جدی آقای دکتر بندر بن حجار به موضوع، این مشکل بزودی مرتفع گردد.

اوحدی با بیان اینکه عدم صدور ویزای زائران بمعنی ممانعت از سفر آنان به سرزمین وحی می باشد، گفت: زائران عزیز تمام برنامه ریزی هایشان را انجام دادند و دو سه سال در نوبت تشرف بوده اند و دلیلی ندارد که از سفر آنان ممانعت شود و برای سازمان حج و زیارت سخت است که ببیند حتی برای سفر یک زائر هم مانعی ایجاد شده است اما متأسفانه کاهش صدور روادید بسیاری از برنامه ریزی های ما برای دور دوم اعزام های عمره را که از ۲۱ اسفند آغاز خواهد شد با چالش جدی مواجه خواهد کرد البته مردم صبور، فهیم و نجیب ما شرایط ایجاد شده را درک می کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت بیان کرد: اگر شرایط فعلی در صدور روادید زائران ادامه داشته باشد، مجبوریم برای انتخاب ۵۰ درصد زائران برای اعزام در مرحله دوم روشی را انتخاب کنیم که به عدالت نزدیک تر باشد که با نظارت کمیته ای متشکل از مسئولین سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری قرعه کشی میان زائرانی که تاکنون در کاروان های دور دوم عمره ثبت نام کرده اند، صورت خواهد گرفت و ۵۰ درصد زائران ثبت نام شده در کاروان ها برای اعزام به عمره انتخاب خواهند شد.

وی اضافه کرد: در صورت ادامه این روند باید تغییرات اساسی در برنامه پروازها، جداول پروازی و حتی گروه های قیمتی در برنامه باشد که البته برای همه این موارد تمهیدات لازم اندیشیده شده و منتظر هستیم تا اگر علی رغم ورود وزیر حج عربستان به موضوع، مشکل برطرف نشد، جداول پروازی جدید را از طریق دفاتر استانی به زائران اعلام کنیم که وضعیت تا روز دوشنبه قطعی خواهد شد.

اوحدی ادامه داد: در صورت حل نشدن مشکل به میزان کاهش قطعی که در صدور ویزای زائران داریم، متناسب با زائران ثبت نام شده هر استان بگونه ای که حق زائران نیز ضایع نگردد، قرعه کشی صورت خواهد گرفت و تغییرات ایجاد شده از طریق اطلاعیه های استانی به زائران عزیز اعلام خواهد شد که ممکن است با توجه به تغییراتی که در برنامه های پرواز و اعزام زائران ایجاد می شود، برخی از زائران مایل به سفر در تاریخهای جدید اعلام شده نباشند که البته اولویت این گروه از زائران برای اعزام در دوره های بعدی سفر عمره محفوظ خواهد بود.

وی اظهار داشت: شرایط ایجاد شده در دست سازمان حج و زیارت نیست و همه تمهیدات لازم در خصوص برطرف شدن این مشکل از سوی طرف ایرانی انجام گرفته است تا صدور روادید به حالت اولیه بازگردد، اکنون سفارت عربستان در ایران و وزارت خارجه عربستان باید گام اساسی در این خصوص را بردارند و امیدواریم وزیر محترم حج عربستان اجازه ندهد که حقوق زائران ایرانی تضییع شود.

رئیس سازمان حج و زیارت ضمن پوزش از زائران بابت شرایط ایجاد شده ، تصریح کرد: همه ضرر و زیان این اتفاق متوجه شرکت های سعودی طرف قرارداد است که در واقع شرایط صدور ویزا را برای تشرف زائران ایرانی فراهم نکردند.

وی با بیان اینکه اختلال در روند صدور رواید عمره تاکنون اعزام ۲۲ کاروان زائران ایرانی را با مشکل مواجه کرد، افزود: برای اعزام های باقیمانده دور اول عمره، زائرانی که به دلیل عدم صدور ویزا به عمره مشرف نشده اند جانمایی لازم صورت گرفته است بگونه ای که این عزیزان در پروازهای بعد از ایام عید به عمره مشرف شوند که اطلاع رسانی لازم در اینخصوص به این گروه از زائران صورت گرفته است.

اوحدی در پایان گفت: امیدواریم با تلاش های صورت گرفته در جهت رفع مشکل صدور ویزای عمره گزاران، شاهد اعزام به موقع زائران بر اساس جداول پروازی از پیش تعیین شده باشیم.