به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن قدیری ابیانه شامگاه یکشنبه در همایش بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم که در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد گفت: نمی توانیم از دولتی که درآمدش کمتر از دولت قبلی است انتظار عملکردی بهتر داشته باشیم.

قدیری ابیانه افزود: یکی از ایرادهایی که به دولت های گذشته می شد این بود که کشور ایران باوجود درآمد بالای صادرات نفت، چطور مشکلات معیشتی، درمانی، اشتغال و ... دارد.

مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام با بیان اینکه درآمدهای دولت های گذشته بی سابقه بوده است خاطرنشان کرد: اکنون باتوجه به ایجاد تحریم ها و کاهش قیمت نفت باید عملکرد اقتصادی دولت را ارزیابی کنیم.

وی به میزان صادرات نفت در سال های اخیر اشاره و اظهار کرد: در سال ۹۱، رقم بودجه کشور بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی بوده است که به ازای هر ایرانی، کمتر از یک بشکه در هر ماه محاسبه می شد.

کارشناس عالی مدیریت استراتژیک کشور با اشاره به اینکه صادرات نفت امسال به ازای هر ایرانی به اندازه یک پنجم سال های قبل از انقلاب است تصریح کرد: وابستگی به نفت مشکل بزرگی است اما وابستگی ذهنی به نفت مشکل بزرگتری است.

محبوبیت دولت بر مصلحت مردم ترجیح داده شده است

قدیری ابیانه به درآمدهای پایین دولت اشاره کرد و گفت: با اینکه دولت از درآمد پایینی برخوردار است و در قانون نیز آمده است، اما حاضر نمی شود یارانه ثروتمندان را قطع کند.

وی نتیجه پرداخت یارانه به ثروتمندان را بدهکاری کشور عنوان کرد و افزود: دولت با عدم قطع یارانه ثروتمندان به دنبال حفظ محبوبیت خود است در حالی که حاصل این محبوبیت کاذب، بدهکاری مملکت می شود.

وی با بیان اینکه محبوبیت دولت بر مصلحت مردم ترجیح داده شده است، اظهار کرد: دولت نمی خواهد یارانه ثروتمندان را قطع کند وگرنه تشخیص افراد ثروتمند کار دشواری نیست.

مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام تصریح کرد: مردم به خاطر تصور اشتباهی که از دولت دارند، همواره خود را طلبکار می دانند.

رییس جمهور نباید به منتقدان توهین کند

محمدحسن قدیری ابیانه به حقوق متقابل دولت و مردم از یکدیگر اشاره کرد و گفت: رییس جمهور نباید به منتقدان دولت اهانت کند بلکه باید انتقاد واقع بینانه و سازنده را بپذیرد.

قدیری ابیانه افزود: ما نیز تنها نباید نسبت به عملکرد دولت منتقد باشیم و نقد دولت ما را از نقد عملکرد خود غافل نکند.

وی با اشاره به اینکه مردم توهم نفتی دارند، بیان کرد: توقع از دولت، تنبلی اجتماعی، متوسل شدن به معجزه، نشستن در انتظار شانس و امید بستن به مذاکرت هسته ای و رابطه با امریکا از جمله پیامدهای توهم نفتی مردم است.

وی ضمن انتقاد از تعطیلات پرتعداد کشور اظهار کرد: هرچه تعداد روزهای تعطیل که ضرورتی ندارد کاهش یابد، منجر به افزایش کار و بازدهی بیشتر می شود.

کارشناس عالی مدیریت استراتژیک کشور به راهکارهای خنثی شدن تحریم ها پرداخت و گفت: کار و تلاش بیشتر آحاد مردم و پرهیز از اسراف و قناعت کردن از جمله راه های موثر در خنثی شدن اثر تحریم ها است.

عملکرد اقتصادی دولت بسیار ضعیف است

قدیری ابیانه به چشم انداز سال ۱۴۰۴ و نقش مردم در تحقق آن اشاره و تصریح کرد: علت موفقیت امام خمینی (ره) همراهی مردم با وی بوده است در حالی که مردم در زمان امام علی (ع) وی را همراهی نکرده بودند.

وی در ادامه عملکرد اقتصادی دولت را بسیار ضعیف خواند و افزود: همه دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی دولت یازدهم در این عملکرد ضعیف نقش داشته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت یارانه های سوخت اشاره کرد و گفت: متاسفانه پرداخت سهم فقرا از بیت المال به ثروتمندان برای اینکه بنزین ارزان تر مصرف کنند، به باور عمومی فقرزدایی در کشور تبدیل شده است.

مدیر تأسیس انجمن نخبگان جهان اسلام بیان کرد: هرروز یارانه بنزین معادل دو تُن طلا است و هرروز یارانه نفت سفید، گازوئیل و بنزین معادل ۶ تن طلا می شود.

محمدحسن قدیری ابیانه در پایان به انتقاد از افزایش پایین قیمت سوخت پرداخت و گفت: به نظر من دولت باید قیمت ها را واقعی کند و نباید برای ثروتمندان یارانه سوخت در نظر بگیرد.