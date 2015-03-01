ساخت مرکز استعدادیابی ورزشی در کرمانشاه یک سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیپور ظهر امروز در مراسم افتتاح پایگاه قهرمانی و استعدادیابی ورزشی نونهالان و نوجوانان کرمانشاه اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت سنتی به موضوع نگاه کنیم باید گفت که تمام استانها پایگاه استعدادیابی و قهرمانی دارند اما این پایگاه ها با امکانات ۲۰ سال قبل نمی توانند به اندازه کافی موثر باشند.

وی ادامه داد: برای این مهم برنامه ریزی شده است تا بتوان امکانات این پایگاه ها را به روز کرد و انجام برنامه ریزی ها نیز از دو سال پیش آغاز شده است.

علیپور تصریح کرد: این سالن های به روز شده برای استعدادیابی و پرورش قهرمانان فعال خواهد بود و طبق برنامه ریزی و متدهای جدید تا کنون سالن های مجهز به امکانات جدید در ۲۰ استان راه اندازی شده است.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی کشور با اشاره به هزینه اعتباری بالغ بر ۳۳۰ میلیون تومان برای سالن استعدادیابی قهرمانی در کرمانشاه خاطرنشان کرد: این هزینه به گونه ای سرمایه گذاری است و در آینده به بازدهی خواهد رسید.

وی در پایان به استعدادهای خوب ورزشی در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: افتتاح این سالن برای کرمانشاه یکی از ضرورت ها برای استانی است که مملو از استعدادهای ورزشی و قهرمانی است.