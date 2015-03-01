آموزش پلیس افتخاری در فضای مجازی/ جذب ۸ هزار پلیس افتخاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اكرمی در حاشیه اولین همایش سراسری روسای پلیس افتخاری ناجا گفت: هدف از برگزاری این همایش آموزش روسای پلیس افتخاری استان ها در جذب و بكارگیری این پلیس و تبیین آخرین دستاوردها و برنامه ها در سال آینده است تا هرچه بیشتر از این ظرفیت اجتماعی در راستای كاهش آسیب ها استفاده كنیم.

وی تصریح كرد: در چهارشنبه آخر سال و تعطیلات نو روزی از این ظرفیت اجتماعی در مقو له فرهنگی و اجتماعی با رویكرد پیشگیری اجتماعی‏، استفاده خواهیم كرد اما این افراد در جرایم خشن كه نیاز به مهارت های خاص پلیسی دارد استفاده نمی شوند.

سرهنگ اکرمی‏‏، از استقبال بی نظیر هموطنان برای جذب در این پلیس خبر داد و گفت: قشرهای مختلف جامعه از جمله اساتید، پزشكان‏، مدیران كل وزارتخانه ها اعلام آمادگی برای خدمت كردند.

وی یادآور شد: پلیس های افتخاری در دو سطح خدمت می كنند در سطح یك، افراد پس از احراز صلاحیت، آموزش و سازماندهی و در كارهای سخت افزاری بكارگیری می شوند، این افراد از بیمه لحظه ای برخوردارند و تا مرز شهادت نیز از آنها حمایت می شود اما سطح دو، افراد حضور فیزیكی نخواهند داشت و كار فرهنگی می كنند كه این سطح را در گذشته در پلیس راهور تجربه كرده ایم.

به گفته مدیركل پلیس افتخاری ناجا‏، ۳۳ هزار نفر در سطح كشور متقاضی و در حال جذب هستند كه از این تعداد بیش از ۸ هزار نفر مراحل جذب را طی و آماده بكارگیری می شوند.

سرهنگ اكرمی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص ارتقاء آموزشی این افراد، گفت: پلیس های افتخاری پس از جذب تحت آموزش عمومی و تخصصی قرار می گیرند،این آموزش ها متنوع و مهارت های كلیدی آنها را ارتقاء می دهد.

وی افزود: در آموزش های تخصصی با كمك معاونت آموزش ناجا قصد داریم تا سال آینده این افراد از طریق فضای سایبری، آموزش ببینند. براین اساس به هر فرد كلید واژه ای داده می شود. چرا كه بسیاری از این افراد فرصت حضور در كلاس را ندارند. اما در آموزش هایی همانند تیراندازی حضور فرد ضروری است.

سرهنگ اكرمی یادآور شد: به دنبال آن هستیم تا از این ظرفیت اجتماعی بیشتر استفاده كنیم تا تعامل بین پلیس و اقشار مختلف جامعه را افزایش دهیم، به همین منظور سال آینده در تهران بزرگ از پلیس های افتخاری در گشت های انتظامی استفاده خواهیم كرد.

وی در پایان گفت: امیدوارم بكارگیری این پلیس ما را در كاهش آسیب های اجتماعی و داشتن جامعه ای عاری از هرگونه ناامنی در جهت ارتقای توسعه پایدار‏ یاری دهد.