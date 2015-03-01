کرمانشاه مملو از استعدادهای ورزشی است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر همتی بعد از ظهر امروز در مجمع انتخاباتی هیئت انجمن های ورزشی استان کرمانشاه و مراسم افتتاح پایگاه قهرمانی و استعداد یابی استان کرمانشاه که با حضور رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی برگزار شد اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در استان کرمانشاه مورد کم توجهی قرار گرفته است شناسایی استعداد هاست.

وی ادامه داد: استعدادهای سرشار ورزشی در استان وجود دارد که اگر کشف شده و در مسیر صحیح و علمی هدایت شوند آینده ورزش استان متحول خواهد شد.

مشاور عالی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: به هر حال این اتفاق خوب افتاد تا جوانان استان کرمانشاه با هوش و استعداد سرشار خود بتوانند بر اساس روشهای علمی و دقیق مسیر درست و مناسب داشته های خود را انتخاب کرده و افتخار آفرینان آینده ورزش کشور باشند.

ابقاء رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش مهر، در این نشت همچنین حجت الله موسوی اجاق با اکثریت ۱۶ رای از ۱۸ رای کسب شده در سمت خود به عنوان رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان کرمانشاه ابقا شد.

سالن قهرمانی و استعداد یابی ورزشی نونهالان و نوجوانان کرمانشاه با اعتبار بالغ بر ۳۳۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.