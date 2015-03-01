آغاز ضربتی فاز دوم میانگذر شمالی ساری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عبوری عصر یکشنبه در بازدید از پروژه های شهری با بررسی دقیق و قدم به قدم این فاز توصیه های لازم را به منظور اجرای هرچه سریع تر و در عین حال دقیق تر عملیات بستر سازی ابلاغ كرد تا بتوان از شرایط مناسب جوی برای پیش برد امور استفاده بهینه به عمل آید.

وی در ادامه به بازدید از خیابان پاسدار در بلوار پاسداران پرداخت و گفت: پس از ۳۰ سال درگیری ساكنان با آبهای سطحی اكنون شاهد احداث آبراههای بتنی با سرپوش های فلزی است تا كابوس آبگرفتگی های مستمر این خیابات به اتمام برسد.

عبوری گفت: سازندگی مشكلات حاشیه ای نیز دارد اما وقتی به اتمام عملیات می اندیشید كه مهار آبهای سطحی خواهد بود آنگاه تحمل این مشكلات آسان خواهد شد.

وی در ادامه طرح از امروز تا نوروز به بازدید از چند محله درحاشیه خط آهن و بلوار پاسداران پرداخت و گفت: پس از چند دهه سرانجام بوی قیر و رنگ آسفالت را به خود می گیرند.

مقصد بعدی عبوری و همراهان محل احداث كانال های بتنی عظیم در حاشیه راه آهن بود جایی كه بخش عظیمی از آبهای سطحی شهر را به رود اسپورد هدایت خواهد كرد و سهم مهمی در مهار آبهای سطحی خواهد داشت.

سكوی انتقال زباله و محلات كوی دخانیات از دیگر نقاطی بودند كه شهردار و همراهان به بازدید از آنها پرداختند و در هر مورد توصیه ها و دستورات لازم را دریافت كردند.

همچنین پارك اتحاد نیز مورد بازدید قرار گرفت، عبوری گفت: پاركی كه امروز زیباترین سیمای شهری را به تصویر كشیده و با فضای سبز و مكان های ورزشی خود به محلی برای گذران اوقات فراغت برای جوانان و خانواده ها تبدیل شده است.

شهردار ساری در پایان ان بازدید ها با اعلام این مطلب كه انتهای سال جاری هر روز از محلات مختلف و پروژه های در دست اجرا بازدید خواهد كرد گفت : این بازدیدها با هدف مدیریت زمان برای استفاده حداكثری از آن جهت اتمام برخی از پروژه ها و نیز رفع و معضلات برخی از محلات شهر ادامه خواهد یافت.

وی با تقدیر از همراهی و همكاری شهروندان با شهرداری ساری با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی افزود: از همشهریانم انتظار دارم این چند روز پایان سال نیز با خادمان خود در شهرداری ساری كمال همكاری را به عمل آوردند.