نتایج دومین روز مسابقات فوتبال مناطق امید کشور در اهر مشخص شد

سیّد محمّد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه امروز و در دومین روز این رقابت ها که در اهر برگزار می شود تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با نتیجه ۳ بر ۲ از سد تیم فوتبال پارسه دانش سهند گذشت، افزود: تیم فوتبال ذرت کاران پارس آباد نیز در ورزشگاه تختی شهرستان اهر با نتیجه ۲ بر ۱ از سد تیم فوتبال علم و ادب تبریز گذشت.

وی سپس با اشاره به اینکه تیم فوتبال ارسباران اهر با نتیجه ۱ بر صفر از سد تیم فوتبال علم و ادب سلماس گذشت، ادامه داد: دوشنبه ۱۱ اسفند ماه و در سومین روز این مسابقات تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با تیم فوتبال علم و ادب تبریز، تیم فوتبال علم و ادب سلماس با تیم فوتبال پارسه دانش سهند و تیم فوتبال ارسباران اهر با تیم فوتبال ذرت کاران پارس آباد به مصاف هم می روند.

لازم به ذکر است که در اولین روز این مسابقات نیز تیم فوتبال پارسه دانش سهند با نتیجه ۱ بر صفر از سد تیم فوتبال علم و ادب تبریز گذشت و بازی دوم بین تیم های ادب سلماس و ذرت کاران اردبیل با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

همچنین بازی سوم روز اول نیز بین تیم های امید ارسباران اهر و بعثت کرمانشاه انجام شد که تیم فوتبال بعثت کرمانشاه با نتیجه ۴ بر صفر از سد تیم فوتبال ارسباران اهر گذشت.