به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ فلاحتیان در جمع مدیران صنعت برق با اشاره به طرح صرفه‌جویی ۲۰ درصدی در مصرف گاز طبیعی و سوخت مایع نیروگاه‌های برق کشور، گفت: با اجرای این طرح و براساس قیمت‌های بین‌المللی سوخت، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی کل کشور، امکان صرفه‌جویی وجود دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به رشد هشت درصدی سالانه تقاضا برای مصرف برق در ایران، تصریح کرد: برای تامین این حجم بالای تقاضا باید سالانه چهار تا پنج‌ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در اجرای طرح صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی اگر مشترکان خانگی، صنایع، تجاری، کشاورزی حدود ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه‌جویی کنند، در چنین شرایطی، ظرفیت کنونی نیروگاه‌های کشور پاسخگوی مصرف خواهد بود، تصریح کرد:از این رو هزینه احداث واحدهای جدید نیروگاهی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان مرتفع می‌شود.

وی افزود: احداث سالانه پنج‌هزار مگاوات نیروگاه یعنی هزینه ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش تولید و ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش انتقال و شبکه‌های توزیع است.

فلاحتیان با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران بیش از ۷۰ هزار مگاوات است، بیان کرد: برای تامین و گذر از پیک بار کشور که معمولا در چهار ماه گرم سال اتفاق می‌افتد و امسال در بیشترین حد، معادل ۴۸۸۰۰ مگاوات به ثبت رسید، ظرفیت‌سازی شده است و با این شرایط، چرا باید مدیریت مصرف را کنار بگذاریم و به‌دنبال هزینه‌های کلان باشیم درحالی که میزان سرانه مصرف برق در ایران جزو بالاترین‌ها در جهان است.

معاون وزیر نیرو همچنین با مقایسه تعداد مشترکان و میزان پیک مصرف بار برق کشور در دو دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی، توضیح داد: پیک بار کشور از ۲۷ هزار مگاوات در سال ۸۲ به ۴۹ هزار مگاوات در سال ۹۳، تعداد مشترکان از ۱۸ میلیون مشترک در سال ۸۲ به ۳۲ میلیون مشترک در سال‌جاری و فروش برق نیز از ۱۱۴ میلیارد کیلووات ‌ساعت در سال ۸۲ به ۲۱۷ میلیارد کیلووات‌ ساعت رسیده است.

این مقام مسئول، ادامه داد: این آمار نشان می‌دهد که در طول ۱۰ سال اخیر، بیشتر شاخص‌های برقی دو برابر شده و از این رو مدیریت و اصلاح الگوی مصرف باید به صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد.

فلاحتیان با تاکید بر اینکه در حال حاضر کاهش تلفات، اتوماسیون توزیع و ثبات در تولید نیروگاه‌ها ۳ برنامه محوری صنعت برق است، تبیین کرد: تلفات ۱۵ درصدی انرژی برق در کشور بالا بوده که بخش مهمی از این تلفات ناشی از استفاده غیرمجاز، انشعاب‌های غیرمجاز و حتی سرقت تجهیزات برق است که موجب بروز خاموشی‌ها نیز می‌شود.

وی متوسط میزان خاموشی برای هر مشترک در کشور را روزانه دو دقیقه (سالانه بیش از ۷۰۰ دقیقه)، اما میزان خاموشی در کشورهای پیشرفته را تنها سالانه ۱۰ دقیقه اعلام کرد و یادآور شد: باید با فرهنگ سازی بیشتر امکان مدیریت مصرف برق در کشور فراهم شود.