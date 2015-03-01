پخش مسابقات سراسری قرآن کریم برای نخستین بار از فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی عصر یک شنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری مطلوب این دوره از مسابقات در تبریز اشاره کرد و افزود: تبریز رکورد برگزاری محافل قرآنی را شکست چراکه در حاشیه این مسابقات بیش از ۲۰۰ محفل معنوی قرآنی در سراسر استان و تبریز برگزار شد.

وی با اشاره به پوشش وسیع رسانه ای این مسابقات و اینکه امسال برنامه‌های ویژه‌ای در رادیو و شبکه قرآن در خصوص این مسابقات در حال برگزاری است، افزود: تبریز ظرفیت های قرآنی خوبی دارد که باعث شد مسابقات امسال در بهترین شرایط برگزار شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه از سال آینده به جای رتبه بندی متسابقین با اعمال سطح‌بندی به عنوان سطح عالی، ممتاز و خوب برگزیدگان معرفی می شوند، گفت: همچنین از سال های آینده به تلاوت های معنا محور جوایز ویژه ای در نظر گرفته می شود.

وی با بیان اینکه در این مسابقات با توجه به اهتمام ویژه در ابعاد فنی، افزایش دو برابری ظرفیت استاد راهنما، نظارت بر روند داوری با حضور ناظران و مسئول هیات داوری موجب شده روند برگزاری مسابقات در بعد داوری و کیفیت اجرا به بهترین وجه ممکن اتفاق بیفتد، افزود: کیفیت میزبانی شهر تبریز خوب بود و مسابقات با کمترین نقص ممکن در حال برگزاری است.