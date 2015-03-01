جزئیات جدیدی از پروژه «عنکبوت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جزئیات جدیدی از پروژه «عنکبوت» که اخیراً اجرا شده بود را منتشر کرد.

چرا فیس‌بوک؟

علی‌رغم سیر نزولی نرخ عضویت در شبکه اجتماعی فیس‌بوک، اما این شبکه به دلایل مختلف و ظرفیت‌های ساختاری، هم‌چنان در انتشار پیام و محتوا، حرف نخست را می‌زند و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، در بسیاری از موارد محتوای بازنشر شده در شبکه‌های ارتباطی موبایل (OTTها) نشأت گرفته از تولیدات منتشر شده در این شبکه اجتماعی است.

با این تفاسیر، این شبکه اجتماعی از همان روزهای نخستین، مورد عنایت ویژه دولت ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های این دولت در راستای تحت تأثیر قرار دادن فرهنگ ایران بود و با اجرای استانداردهای دوگانه، تلاش می‌کرد این فضا را به نحوی مدیریت کند تا به نتیجه دلخواهش منتج شود.

حذف صفحات مرتبط با جریان بیداری اسلامی و مقاومت و عدم حذف و حتی توجه ویژه به صفحات سرگرمی، طنزهای مخرب، مبتذل، مستهجن، توهین به مقدسات، گروه‌های مسلح و تروریستی و... در همین فضا، از مواردی است که در کارنامه مدیریت این شبکه ثبت و مستند شده است.

به عنوان مثال در تابستان ۹۱ و در روند اجرای پروژه «ناصح» با هدف برخورد با توهین‌کنندگان به شخصیت گرامی و بزرگوار امام هادی(ع)، علی‌رغم شناسایی و دستگیری تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان محتوا که در داخل به این اقدام شنیع مشغول بودند، مشخص شد که سرشبکه اصلی این حرکت موهن، در هلند ساکن بوده و تحت حمایت سرویس اطلاعاتی این کشور به فعالیت مشغول است. با این تفاسیر، مدیریت شبکه فیس‌بوک هیچ‌گاه به گزارش‌های تخلف ارسال شده برای مسدودسازی این صفحه توهین‌آمیز توجهی نکرد و این صفحه نه تنها بسته نشد، بلکه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت.

از طرف دیگر تلاش بی‌وقفه برای رمزنگاری پیچیده محتواهای منتشره و مخفی‌سازی هویت مجرمین امنیتی و مخربین هویت ایرانی و اسلامی، از دیگر اقداماتی است که تیم مدیریتی فیس‌بوک از هیچ کوششی برای تحقق آن کوتاهی نکرد تا راهبرد آمریکا مبنی بر آن‌چه «آزادی اطلاعات» نامیده می‌شود و کمک به «آزادی‌های سیاسی» مورد نظر آمریکا را جامه عمل بپوشاند.

این اقدام در سال‌های گذشته جنبه محرمانه و پنهان خود را از دست داده و به حمایت علنی مدیران فیس‌بوک از صفحات مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی تبدیل شده است. کما این‌که مدیر اجرایی فیس‌بوک، صراحتاً از یک صفحه مبلغ بی‌حجابی در این شبکه اجتماعی حمایت می‌کند و از آن به عنوان نمونه یک اقدام موفق فیس‌بوک برای تغییر و تحول فرهنگی نام می‌برد.

علاوه بر این، کوشش برای گرایش مخاطب به سوی محتواهای غیر اخلاقی به صورت ناخواسته با کمک نظام پیشنهادها (Suggestion System) و ترجیح دادن محتوای غیرمفید، مبتذل و مستهجن به محتوای مفید و آموزنده، از دیگر اقدامات این شبکه اجتماعی است که با سیاست‌های کلان نظام لیبرال دموکراسی همسو و همراه است.

بر این اساس و با توجه به عضویت تعداد قابل توجه کاربران فارسی‌زبان در این شبکه اجتماعی، در مرحله مطالعاتی پروژه تصمیم بر آن گرفته شد که تبلیغات این شبکه اجتماعی مبنی بر امن بودن فعالیت‌های سازمان‌یافته در آن عملاً نقض شود و ناامنی فیس‌بوک برای اقدام ضدامنیت اخلاقی و تولیدکنندگان محتوای غیر اخلاقی نشان داده شود. لذا اجرای پروژه عنکبوت در فیس‌بوک منجر به اشراف روی حدود ۸ میلیون لایک (کاربران و فعالیت‌هایشان) در صفحات مختلف شد که اثر آن در بین دیگر صفحات، هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ میزان فعالیت کاربران قابل مشاهده است.

به‌طور کلی اتهامات افراد دستگیر شده در این پروژه شامل «توهین به مقدسات اسلام»، «انتشار آثار غیر اخلاقی مبتذل و مستهجن»، «تشویق افراد به ارتکاب جرائم منافی عفت» و «هتک حیثیت و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی» می‌شود.

بر این اساس و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، به تشریح جزئیات فعالیت دو تن از مهم‌ترین متهمان بازداشت شده می‌پردازیم. ذکر این نکته ضروری است که نام و اطلاعات بقیه متهمان به دلایل اطلاعاتی نزد این مرکز محفوظ مانده و جزئیات بخش‌های دیگر پروژه طی بیانیه‌های آتی به اطلاع عموم مردم عزیز و انقلابی ایران خواهد رسید.

۱. آقای م.ی

وی ۲۷ ساله بوده و دارای کارشناسی کشتی‌سازی از دانشگاه امیرکبیر تهران است. مدیریت نزدیک به ۲۰ صفحه پر مخاطب مبتذل و جریان‌ساز به عهده وی بوده و شبکه ارتباطی و تعاملی قوی با دیگر مدیران صفحات مبتذل و مستهجن فیس‌بوک داشته است.

م.ی هم‌چنین مدیریت صفحات جعلی (Fake) مرتبط با چندین هنرمند، فوتبالیست و شخصیت‌های بزرگ و ایجاد مزاحمت برای آن‌ها را نیز در بین موارد مجرمانه خود دارد.

این فرد در بسیاری از پست‌های ارسالی خود، والاترین ارزش‌ها و مقدسات مذهبی و دینی شیعیان را به تمسخر گرفته و با استفاده از ارتباط‌های قوی خود با دیگر مدیران صفحات، تولیدات خود را در دیگر صفحات پر مخاطب بازنشر می‌داده است.

متهم سابقه دستگیری توسط نهادهای امنیتی را در برهه فتنه ۸۸ داشته و با اصحاب فتنه ۸۸ ارتباط نزدیکی دارد و در دامن زدن به اغتشاشات اجتماعی پس از فتنه در فضای مجازی نقش بسزایی داشته است. اما علی‌رغم بازداشت و اظهار پشیمانی از اقدامات ارتکابی خود، از این جرائم دست نکشیده و به فعالیت ضد امنیتی خود در حوزه سیاسی و غیر اخلاقی ادامه داده است.

۲. آقای ع.ر

۲۷ ساله، ساکن تهران و دارای مدرک دیپلم است. وی معتاد به مواد مخدر بوده و به عنوان یکی از فعال‌ترین مدیران صفحات فارسی فیس‌بوک، طی ۶ سال بیش از ۱۲۰ صفحه مستهجن در فیس‌بوک را با شبکه‌ای بسیار قوی راه‌اندازی و مدیریت می‌کرده است.

این فرد با آگاهی کامل و سنجش ذائقه مخاطبان خود در این شبکه اجتماعی، محتوای مستهجن و مبتذل موردنظر خود را بارگذاری کرده و حتی عناوین صفحات تحت مدیریتش بدون استثناء دارای مضامین مستهجن و یا عیناً مستهجن بوده است.

بر اساس اقاریر متهم و مستندات به دست آمده، ع.ر با سوء استفاده از تصاویر دختران ایرانی در شبکه فیس‌بوک، اقدام به ایجاد حساب‌های کاربری جعلی (Fake Profiles) می‌کرد و سپس به وسیله این حساب‌های کاربری، صفحات مستهجن را ایجاد و محتوای غیراخلاقی جمع‌آوری شده را در آن‌ها منتشر می‌کرد.

از دیگر موارد مجرمانه متهم می‌توان به سوء استفاده از تصاویر موجود در فضای مجازی و به خصوص شبکه اجتماعی فیس‌بوک به منظور جعل مدارک مختلف (شامل کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه) با هدف ارائه به مدیریت فیس‌بوک برای اداره صفحات بیش‌تر اشاره کرد.

این مستهجن‌نگار در فیس‌بوک، فردی سابقه‌دار بوده که پیش از این یک بار توسط پلیس فتا به اتهام انتشار تصاویر خصوصی کاربران بازداشت شده بود، اما این اقدام، باعث پشیمانی وی نشده و اتفاقاً با حس امنیت و با قدرت بیش‌تری به اقدامات ضد امنیت اخلاقی خود ادامه می‌داد.

فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اطلاع عموم مردم سرافراز ایران و کاربران دلسوز فضای مجازی می‌رساند پیرو گزارش‌های مردمی دریافت شده و اشراف حاصله از آن، طی ۲ ماه آینده پروژه دیگری در شبکه‌های «اینستاگرام»، «وایبر» و «واتس‌اپ» اجرایی خواهد شد که جزئیات آن نیز متعاقباً به اطلاع مردم گرانقدر کشورمان خواهد رسید.

لازم به ذکر است این فرماندهی آماده دریافت گزارش‌های مردمی و معرفی مدیران و عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی و ضدانقلاب است که در شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیس‌بوک، در حال جذب و ارتباط با کاربران فعال داخلی و رسانه‌ای هستند.

با توکل به خدای متعال، در آینده بخشی از اطلاعات این افراد در تارنمای گرداب ارائه خواهد شد.