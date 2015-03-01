امیدوارم اظهارات نتانیاهو در کنگره تبدیل به بازی سیاسی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای با ای بی سی نیوز گفت نمی توان درباره توافق با ایران قول داد.

وی با بیان این مطلب گفت ولی ما توافق با ایران را امتحان می‌کنیم تا ببینیم آیا دیپلماسی می‌تواند جلوی اقدام نظامی را بگیرد یا نه.

جان کری در این مصاحبه با اشاره به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا درباره توافق هسته ای با ایران ضمن استقبال از سخنرانی وی گفت امیدوار است اظهارات نتانیاهو تبدیل به فوتبال سیاسی نشود.

وی همچنین گفت کاخ سفید علاقه ای به سیاسی کردن موضوع سخنرانی نتانیاهو در کنگره ندارد.

وزیر خارجه آمریکا این اظهارات را در حالی بیان داشت که رسانه ها از گفتگوی تلفنی وی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از سفرش به آمریکا برای سخنرانی درباره توافق هسته ای با ایران در کنگره آمریکا خبر داده بودند.

شایان ذکر است رسانه ها هیچ اشاره ای به محتوای مذاکرات آنها نکرده اند.