عدم دقت در انتخاب همسر عامل اصلی افزایش آمار طلاق در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری عصر یک شنبه در نشست طلاب علوم دینی در تبریز که با محوریت خانواده و سبک زندگی دینی برگزار شد با بیان اینکه باید زوجین برای تشکیل زندگی مشترک تفاهم و اشتراکاتی داشته باشند، افزود: فاصله سنی زوجین نباید زیاد باشد و همچنین از لحاظ دانش و تحصیلات، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به همدیگر نزدیک باشند.

وی سپس با تاکید بر اینکه خانواده ها نیز باید فرزندان خود را در امر انتخاب همسر یاری کرده و راهنمایی های دقیق کنند، ابراز داشت: ازدواج امر مقدسی است که پیشوایان دینی نیز در روایات متعدد به والدین و مسئولان جامعه اسلامی توصیه کرده اند که مقدمات ازدواج جوانان را فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان با تاکید بر اینکه گسترش ازدواج باعث حفاظت جامعه از افزایش فساد و ناامنی می شود، ادامه داد: باید مسئولان شرایط ویژه ای برای افزایش انگیزه جوانان به ازدواج در اختیارشان قرار دهند و خانواده ها نیز مقدمات ازدواج را برای فرزندان سخت نگیرند.

آیت الله مجتهد شبستری به ضرورت رعایت الگوهای سبک زندگی اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: رعایت سبک زندگی اسلامی و داشتن ازدواج موفق باعث زندگی سالم و پایدار می شود.