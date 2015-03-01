مبلغین در مناطق محروم مستقر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در دیدار رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با وی اظهار داشت: احیاء تراث اسلامی فعالیتی ارزشمند بوده و چاپ این کتب از سوی دفتر تبلیغات اسلامی، کار بسیار خوبی است.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم، تبلیغ دین را بسیار مهم دانست و گفت: ما در گذشته روحانیونی داشتیم که در مناطق محروم حضور پیدا کرده و مستقر می شدند و امروز نیز باید این کار انجام شود.

آیت الله موسوی اردبیلی در پایان ضمن تقدیر از چاپ آثار شهید ثانی، اظهار داشت: ایشان انسانی موفق بودند و کتاب مفیدی در زمینه فقه و سایر علوم دینی دارند.