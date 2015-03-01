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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۲۷

علیرضا اسدی مطرح کرد؛

باید برای موفقیت تیم فوتبال امید تلاش کرد/ نگاه‌‍‌مان ملی باشد

باید برای موفقیت تیم فوتبال امید تلاش کرد/ نگاه‌‍‌مان ملی باشد

نشست هماهنگی مسابقات زیر ۲۲ سال آسیا درحالی برگزار شد که دبیرکل فدراسیون فوتبال در این جلسه اعلام کرد باید تلاش کنیم تیم امید ایران در مسابقات انتخابی المپیک، بهترین نتیجه را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون با اشاره به برگزاری مسابقات گروه C مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو در تهران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از چهار کشور آسیا، میهمانانی به ايران می‌آيند و همه بايد تلاش کنيم تا اين مسابقات با کمترين مشکل برگزار شود.

وی اضافه کرد: همه بايد نگاهی ملی داشته، اینگونه به برگزاری اين مسابقات نگاه کنيم و تمامی تدابیر  را برای هرچه بهتر برگزار شدن این جام از هم اکنون در نظر بگیریم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر و با شروع سال ۹۴ همه چشم‌ها به تيم فوتبال زیر ۲۲ سال است که وارد عرصه سختی خواهد شد و بايد بکوشيم اين مسابقات به بهترين نحو برگزار شود و تيم ملی ایران با بهترین نتيجه مسابقات را به پايان ببرد.

نشست هماهنگی مسابقات زیر ۲۲ سال آسیا در گروه C با حضور نمايندگان کميته‌های برگزار کننده و استاديوم‌های آزادی و پاس قوامين برگزار شد و در مورد تمامی مسايل برگزاری اين مسابقات بحث و تبادل نظر شد.

اين مسابقات به میزبانی ايران و در ورزشگاه‌های آزادی و پاس قوامين برگزار می‌شود و ملی زیر ۲۲ سال ايران با تيم‌های عربستان، نپال، افغانستان و فلسطین همگروه است.

بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ۱۰ گروه مقدماتی تشکيل شده و از هر گروه يک تيم به صورت مستقيم به مرحله نهايی مسابقات راه پيدا مي‌کند و از سایر تيم‌ها نیز ۵ تيم که بیشترين امتياز را داشته باشد، به همراه قطر میزبان در مرحله نهايی به میدان می‌روند.

برنامه مسابقات تيم فوتبال امید ايران در این رقابتها به شرح زیر است:
سوم فروردین:
ایران - نپال، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷

هفتم فروردین:
ایران - فلسطين، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷

نهم فروردين:
ایران - افغانستان، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷

یازدهم فروردين:
ایران - عربستان، ورزشگاه آزادی ، ساعت ۱۷

کد مطلب 2509396

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