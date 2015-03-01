به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا اسدی دبیرکل فدراسیون با اشاره به برگزاری مسابقات گروه C مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ ریو در تهران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از چهار کشور آسیا، میهمانانی به ايران میآيند و همه بايد تلاش کنيم تا اين مسابقات با کمترين مشکل برگزار شود.
وی اضافه کرد: همه بايد نگاهی ملی داشته، اینگونه به برگزاری اين مسابقات نگاه کنيم و تمامی تدابیر را برای هرچه بهتر برگزار شدن این جام از هم اکنون در نظر بگیریم.
دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر و با شروع سال ۹۴ همه چشمها به تيم فوتبال زیر ۲۲ سال است که وارد عرصه سختی خواهد شد و بايد بکوشيم اين مسابقات به بهترين نحو برگزار شود و تيم ملی ایران با بهترین نتيجه مسابقات را به پايان ببرد.
نشست هماهنگی مسابقات زیر ۲۲ سال آسیا در گروه C با حضور نمايندگان کميتههای برگزار کننده و استاديومهای آزادی و پاس قوامين برگزار شد و در مورد تمامی مسايل برگزاری اين مسابقات بحث و تبادل نظر شد.
اين مسابقات به میزبانی ايران و در ورزشگاههای آزادی و پاس قوامين برگزار میشود و ملی زیر ۲۲ سال ايران با تيمهای عربستان، نپال، افغانستان و فلسطین همگروه است.
بنا بر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ۱۰ گروه مقدماتی تشکيل شده و از هر گروه يک تيم به صورت مستقيم به مرحله نهايی مسابقات راه پيدا ميکند و از سایر تيمها نیز ۵ تيم که بیشترين امتياز را داشته باشد، به همراه قطر میزبان در مرحله نهايی به میدان میروند.
برنامه مسابقات تيم فوتبال امید ايران در این رقابتها به شرح زیر است:
سوم فروردین:
ایران - نپال، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷
هفتم فروردین:
ایران - فلسطين، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷
نهم فروردين:
ایران - افغانستان، ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۷
یازدهم فروردين:
ایران - عربستان، ورزشگاه آزادی ، ساعت ۱۷
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