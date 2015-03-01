هیچ دلیلی برای باقی ماندن تحریم ها وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی عصر یکشنبه در دیدار پائولوجنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به ملاقات‌های متعدد مقامات عالی‌رتبه ایران و ایتالیا در دولت یازدهم،گفت: افزایش سفر هیاتهای تجاری، رایزنی مقامات دو کشور و توسعه و تقویت همکاری های دوجانبه، نه تنها به نفع دو طرف، بلکه به نفع منطقه و جهان است.

رییس جمهوری با اشاره به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی دیرین ایران و ایتالیا در کنار همکاری‌های تجاری دو کشور، اظهارداشت: دو کشور در عرصه سیاسی نیز پیوسته روابط مثبت و رو به جلویی داشته اند .

روحانی با اشاره به نقش سازنده ایتالیا در مذاکرات هسته ای تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر تحریمی هایی که مبانی نادرستی داشته، به ضرر همه از جمله اتحادیه اروپا عمل کرده است.

روحانی دیدارهای مستمر مقامات ایران و ایتالیا را گواه عزم جدی و مصمم دو طرف برای توسعه سریع‌تر روابط و همکاری‌ها ارزیابی کرد و گفت: می‌توانیم در بسیاری از زمینه‌ها همکاری‌های مفیدی را بین دو کشور پایه ریزی کنیم.

رییس جمهوری شرکت‌های ایتالیایی را به بهره گیری از فرصت همکاری با ایران فراخواند و در خصوص مذاکرات هسته ای، با بیان اینکه تلاش و حسن نیت ایران در دو زمینه برای جهانیان مشهود است، اظهار داشت: ایران همواره بر تعهدات خود پایبند بوده و اکنون برای همگان روشن است که ایران طرف کاملاً جدی در مذاکرات است.

روحانی با تاکید بر اینکه برای حل فصل این مسأله هیچ راهی جز مذاکره وجود ندارد، گفت: اساس مذاکرات هسته‌ای تلاش برای حصول به نقاط مشترک و اعتماد دو جانبه است و به اعتقاد ما همه تحریم‌ها باید در یک لحظه برداشته شوند.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز باید نسبت به تروریسم به عنوان تهدیدی همگانی همفکری و همکاری داشته باشیم، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بارها این موضوع را به مقامات غربی تذکر داده است که اگر تروریسم در کشورهای سوریه، عراق و لیبی مورد حمایت برخی از کشورها قرار گیرد، این خطر در نهایت به خود این کشورهای حامی باز خواهد گشت.

رییس جمهوری تصریح کرد: خرسندم که امروز ایران حامی بزرگ دولت‌ها و ملت‌هایی است که در حال مبارزه با تروریسم هستند. ایران مردم کشورهای همسایه خود را در مبارزه با تروریسم تنها نگذاشته است.

پائولوجنتیلونی وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این دیدار با سپاسگزاری از نگاه دکتر روحانی به تاریخ و نقش کشورش، گفت: ایران و ایتالیا روابط دیرینه‌ای با یکدیگر دارند که با وجود فراز و نشیب‌های دهه‌های گذشته همچنان قوام خود را حفظ کرده است.

وزیر امور خارجه ایتالیا هدف غایی سفر خود به ایران را اعلام اراده قاطع دولت متبوعش برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد.

جنتیلونی با منسجم و مفید توصیف کردن همکاری‌های دو کشور در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اظهار داشت: کاملاً با جنابعالی هم‌عقیده‌ام که ایران و ایتالیا باید در عرصه گسترش همکاری‌های اقتصادی، قدم‌های بلندتری بردارند و در این زمینه نباید منتظر نتایج مذاکرات ژنو ماند.

وزیر امور خارجه ایتالیا با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد حضور مؤسسات اقتصادی بزرگ و کوچک ایتالیایی در ایران بوده‌ایم، تصریح کرد: اگر چه مبادلات بازرگانی ایران و ایتالیا همچنان با دوران اوج همکاری‌های اقتصادی دو کشور فاصله دارد، اما نسبت به سال‌های گذشته گسترش یافته است. نخستین پیامی که در بازگشت به ایتالیا برای دست‌اندرکاران کسب و کار کشورم خواهم داشت این است که با وجود تحریم‌ها، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های سازنده وجود دارد.

پائولوجنتیلونی با تأکید بر اینکه به جد معتقدیم دستیابی به توافق هسته‌ای برای ایران و ایتالیا و جامعه جهانی مفید است، خاطر نشان کرد: هر چه در توان داریم برای حمایت از این مذاکرات بکار خواهیم گرفت و امیدوارم هر چه زودتر شاهد توافق هسته‌ای باشیم که بی‌شک در این توافق باید در وهله اول رفع تحریم‌ها قرار گیرد.