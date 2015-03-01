پیروزی تیم هندبال سپاهان اصفهان مقابل منیزیم فردوس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های هندبال سپاهان اصفهان و منیزیم فردوس در چارچوب رقابت‌های معوقه هفته یازدهم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور عصر امروز در ورزشگاه شهید سجادی اصفهان برگزار شد.

تیم سپاهان که در هفته‌های گذشته عملکرد نسبتا خوبی در رقابت‌های لیگ برتر از خود به نمایش گذاشته، امروز هم توانست مقابل تیم منیزیم فردوس به پیروزی برسد و امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند.

سپاهان پس از شکست مقابل ثامن سبزوار با درخواست از فدراسیون هندبال دیدار خود مقابل همیاری آذربایجان را به تعویض انداخت و امروز از تعویق این مسابقه نتیجه گرفت.

تیم اصفهانی در نهایت با نتیجه ۲۷ بر ۲۲ از تیم منیزیم فردوس پیش افتاد و در نهایت با این نتیجه توانست بازی را به پایان برساند و پیروز شود.

سپاهان بعد از پیروزی مقابل همیاری آذربایجان، در روزهای پایانی هفته در سفر به ارومیه به مصاف تیم همیاری آذربایجان می‌رود.

تیم اصفهانی که با پیروزی امروز خود شرایط تیم را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود بخشید، در صورت پیروزی مقابل تیم همیاری به صدر جدول نزدیک‌تر می‌شود.