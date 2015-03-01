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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۹

شبستری:

متزلزل شدن بنیان خانواده‌ها بسیاری از معضلات اجتماعی راپدید آورده

متزلزل شدن بنیان خانواده‌ها بسیاری از معضلات اجتماعی راپدید آورده

تبریز – معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی گفت: متزلزل شدن بنیان خانواده ها بسیاری از معضلات اجتماعی را پدید آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر یک شنبه در نشست طلاب علوم دینی تبریز که با محوریت خانواده و سبک زندگی دینی برگزار شد با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگی در کشور اظهار داشت: توسعه اقتصادی و سایسی در گرو توسعه فرهنگی است.

وی با بیان اینکه دولت باید محور اصلی خود را پروراندن انسان های سالم در جامعه قرار دهد، افزود: جنگ نرم دشمن برای جوانان و نسل جدید ما طراحی شده که نیاز است با تدبیر لازم و آگاهی بخشی به خانواده ها با این جنگ نرم که خیلی خطرناک تر از جنگ نظامی است مبارزه کنیم چراکه این جنگ نرم سعی در فاصله انداختن اعتقادات و باورهای جوانان ما با اسلام دارد.

شبستری به ضرورت رعایت سبک زندگی اسلامی نیز تاکید کرد و گفت: رعایت سبک زندگی اسلامی در جامعه باعث می شود تتا افراد آن جامعه به کمال و حقیقت هستی برسند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به افزایش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نیز اشاره کرد و ابراز داشت: دشمنان از طریق این فضا رفتارهای مردم را رصد می کنند و با این حال ما مخالف استفاده مردم از این نرم افزارها نیستیم بلکه باید مردم و کاربران هوشمندانه از این نرم افزارها استفاده کنند.

کد مطلب 2509403

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