به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی عصر یک شنبه در نشست طلاب علوم دینی تبریز که با محوریت خانواده و سبک زندگی دینی برگزار شد با تاکید بر ضرورت توسعه فرهنگی در کشور اظهار داشت: توسعه اقتصادی و سایسی در گرو توسعه فرهنگی است.

وی با بیان اینکه دولت باید محور اصلی خود را پروراندن انسان های سالم در جامعه قرار دهد، افزود: جنگ نرم دشمن برای جوانان و نسل جدید ما طراحی شده که نیاز است با تدبیر لازم و آگاهی بخشی به خانواده ها با این جنگ نرم که خیلی خطرناک تر از جنگ نظامی است مبارزه کنیم چراکه این جنگ نرم سعی در فاصله انداختن اعتقادات و باورهای جوانان ما با اسلام دارد.

شبستری به ضرورت رعایت سبک زندگی اسلامی نیز تاکید کرد و گفت: رعایت سبک زندگی اسلامی در جامعه باعث می شود تتا افراد آن جامعه به کمال و حقیقت هستی برسند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی به افزایش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی نیز اشاره کرد و ابراز داشت: دشمنان از طریق این فضا رفتارهای مردم را رصد می کنند و با این حال ما مخالف استفاده مردم از این نرم افزارها نیستیم بلکه باید مردم و کاربران هوشمندانه از این نرم افزارها استفاده کنند.