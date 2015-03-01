هزار و 100 عراقی قربانی حملات تروریستی ماه فوریه شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، خشونت های ماه گذشته میلادی در عراق به کشته شدن هزار و 103 نفر انجامیده است. دفتر ماموریت سازمان ملل در عراق در گزارش جدید خود همچنین از مجروح شدن دو هزار و 280 نفر در انفجار های تروریستی این کشور خبر داد.

این در حالی است که از این مجروح شدگان، هزار و 353 نفر غیرنظامی هستند. طبق این گزارش بیشترین خشونت ها مربوط به بغداد پایتخت است که طی آن 329 نفر کشته و 875 نفر مجروح شده اند.

گفتنی است آمارهای ارائه شده در این گزارش شامل قربانیان جنایات تروریست های داعش در مناطق شمالی عراق نمی شود.