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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۵۷

سازمان ملل:

هزار و 100 عراقی قربانی حملات تروریستی ماه فوریه شده اند

هزار و 100 عراقی قربانی حملات تروریستی ماه فوریه شده اند

سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد در حملات تروریستی ماه گذشته میلادی در عراق بیش از هزار و 100 نفر کشته شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، خشونت های ماه گذشته میلادی در عراق به کشته شدن هزار و 103 نفر انجامیده است. دفتر ماموریت سازمان ملل در عراق در گزارش جدید خود همچنین از مجروح شدن دو هزار و 280 نفر در انفجار های تروریستی این کشور خبر داد.

این در حالی است که از این مجروح شدگان، هزار و 353 نفر غیرنظامی هستند. طبق این گزارش بیشترین خشونت ها مربوط به بغداد پایتخت است که طی آن 329 نفر کشته و 875 نفر مجروح شده اند.

گفتنی است آمارهای ارائه شده در این گزارش شامل قربانیان جنایات تروریست های داعش در مناطق شمالی عراق نمی شود.   

کد مطلب 2509404

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