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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۱

مجید رحیمی‌زاده:

بازیکنان هندبال سپاهان وظایف خود را اجرایی کردند/ رضایت از داوری

بازیکنان هندبال سپاهان وظایف خود را اجرایی کردند/ رضایت از داوری

اصفهان- سرمربی تیم هندبال سپاهان اصفهان گفت: بازیکنان هندبال سپاهان در بازی با تیم منیزیم فردوس وظایف خود را اجرایی کردند و توانستند پیروزی مسابقه را ازآن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رحیمی‌زاده عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل منیزیم فردوس با اشاره به شرایط تیمش در این مسابقه اظهار داشت: تیم ما در این بازی عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و بازیکنان تیم به خوبی با شرایط فنی تیم حریف آشنا بوده و توانستند با توجه به مسائل فنی، به پیروزی دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تیم ما به خوبی با شرایط فنی تیم حریف آشنا بود، بیان داشت: ما به خوبی تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که این تیم از بازیکنان خارجی با تجربه‌ای استفاده کرده که شرایط آن را بهبود بخشیده است.

سرمربی تیم هندبال سپاهان اصفهان ادامه داد: این مسابقه از بازی گذشته تیم ما مقابل ثامن سبزوار دشوارتر بود و ما به خوبی شرایط تیم حریف را پیش‌بینی کرده بودیم و به خوبی می‌دانستیم که بازی سختی در پیش داریم.

وی با بیان اینکه بازیکنان به خوبی وظایف خود را اجرایی کردند، گفت: خوشحال هستم که در نهایت با پیروی بازیکنان از دستورات کادر فنی به پیروزی رسیدیم و توانستیم نتیجه را به سود خود رقم بزنیم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان با اشاره به قضاوت داوران در مسابقه امروز اضافه کرد: داوران در بازی امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و بر خلاف بازی گذشته مقابل ثامن سبزوار، این مسابقه با قضاوت خوب داوران همراه بود.

کد مطلب 2509405

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