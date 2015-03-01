بازیکنان هندبال سپاهان وظایف خود را اجرایی کردند/ رضایت از داوری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رحیمی‌زاده عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل منیزیم فردوس با اشاره به شرایط تیمش در این مسابقه اظهار داشت: تیم ما در این بازی عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و بازیکنان تیم به خوبی با شرایط فنی تیم حریف آشنا بوده و توانستند با توجه به مسائل فنی، به پیروزی دست پیدا کنند.

وی با بیان اینکه تیم ما به خوبی با شرایط فنی تیم حریف آشنا بود، بیان داشت: ما به خوبی تیم حریف را آنالیز کرده بودیم و می‌دانستیم که این تیم از بازیکنان خارجی با تجربه‌ای استفاده کرده که شرایط آن را بهبود بخشیده است.

سرمربی تیم هندبال سپاهان اصفهان ادامه داد: این مسابقه از بازی گذشته تیم ما مقابل ثامن سبزوار دشوارتر بود و ما به خوبی شرایط تیم حریف را پیش‌بینی کرده بودیم و به خوبی می‌دانستیم که بازی سختی در پیش داریم.

وی با بیان اینکه بازیکنان به خوبی وظایف خود را اجرایی کردند، گفت: خوشحال هستم که در نهایت با پیروی بازیکنان از دستورات کادر فنی به پیروزی رسیدیم و توانستیم نتیجه را به سود خود رقم بزنیم.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان با اشاره به قضاوت داوران در مسابقه امروز اضافه کرد: داوران در بازی امروز عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و بر خلاف بازی گذشته مقابل ثامن سبزوار، این مسابقه با قضاوت خوب داوران همراه بود.