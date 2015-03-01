نرخ ۸۰ درصدی طلاق در برخی مناطق تهران/ضرورت گسترش ازدواج اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکرایی عصر یک شنبه در نشست طلاب علوم دینی تبریز که با محوریت خانواده و سبک زندگی دینی برگزار شد با بیان اینکه در هشت سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور بیش از دو برابر افزایش یافته است، ابراز داشت: متزلزل شدن بنیان خانواده ها باعث بروز مشکلات اجتماعی و هنجارهای زیادی شده است.

وی با تاکید بر اینکه بنیان خانواده ها در معرض تهدید است، افزود: آمار طلاق روز به روز در کشور در حال افزایش است و این موضوع می تواند پیامدهای ناگواری برای جامعه داشته باشد.

مدیرکل مشاوره و آموزش خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور همچنین به ضرورت گسترش ازدواج اسلامی تاکید کرد و گفت: یکی از دلایلی که باعث افزایش طلاق در کشور شده عدم توجه به معیارهای دین اسلام در خصوص ازدواج است.

شکرایی با اشاره به اینکه رعایت سبک زندگی اسلامی نیز می تواند باعث تحکیم بنیان خانواده ها شود، افزود: افزایش ازدواج هایی که با آشنایی در خیابان و فضای مجازی انجام می شود از دیگر عوامل افزایش آمار طلاق در کشور است که برای این منظور باید خانواده ها آموزش های لازم را به فرزندان بدهند.