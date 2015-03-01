خراسان رضوی رتبه دوم جرایم سایبری كشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرفانی عصر یكشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: خراسان رضوی با ۳میلیون كاربر اینترنتی جایگاه دوم جرائم سایبری را در كشور دارد كه بیش از ۶۵ درصد آن را جرایم مالی و ۱۳ درصد نیز مربوط به جرایم جنسی است.

وی افزود: برگزاری نخستین همایش امنیت در فضای مجازی در شرایط فعلی بسیار حائز اهمیت است و اولویت اصلی آن نیز تامین امنیت و اطلاع رسانی لازم در همین زمینه است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به فعالیت بیش از ۳ میلیون کاربر در فضای اینترنتی در خراسان رضوی این استان در معرض آسیب پذیری زیادی قرار دارد كه در همین راستا در سال گذشته بیش از ۹۲ درصد جرایم فضای مجازی در خراسان رضوی توسط پلیس فتا کشف شد.

وی با اشاره به اینکه چند روز گذشته باند بزرگ کلاهبرداری متلاشی شد تصریح کرد: فردی در کرج با مشارکت هم دستانش بیش از ۲ هزار مورد کلاهبرداری انجام داده بود که در این بین بیش از ۳ هزار نفر در کل کشور و ۱۰۰ نفر در مشهد مقدس آسیب دیده بودند.

عرفانی گفت: این فرد پیامکی را با این عنوان که شما در بانک برنده شدید ارسال می کرد و از طریق فضای مجازی حساب بانکی فرد را خالی می کرده است.

وی خاطر تاكید کرد: پلیس فتا خراسان رضوی تمامی پیامک هایی كه به صورت انبوه ارسال می شوند را رصد می کند و اجازه نمی دهد پیامکی زمینه ساز جرم در جامعه شود و از مردم نیز درخواست می شود اگر با این گونه پیامک ها روبه رو شدند به پلیس فتای استان گزارش دهند.

عرفانی اذعان کرد: فرهنگ سازی در زمینه استفاده از فضای مجازی بسیار مهم و اساسی است و در این میان خانواده ها نقشی بسیار مهم را بر عهده دارند.