انتقاد از عملکرد داوران دیدار هندبال سپاهان و منیزیم

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانپور عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل تیم منیزیم فردوس در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: از قبل می‌دانستیم که بازی بسیار سختی را مقابل تیم سپاهان در پیش داریم و این مسئله را پیش‌بینی کرده بودیم.

وی افزود: ما در مسابقه امروز برای کسب امتیاز قدم به میدان گذاشتیم اما در نهایت تیم سپاهان توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و بتواند پیروزی را ازآن خود کند.

سرمربی تیم هندبال منیزیم فردوس با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد: به نظر من تیم سپاهان بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت اما قضاوت داوران در این مسابقه و نتیجه صورت گرفته بی‌تأثیر نبود.

وی بیان داشت: از مسئولان می‌خواهیم که در زمینه انتخاب داوران در بازی‌های آینده دقت بیشتری به عمل آورد تا این مسئله بر کیفیت مسابقه نتیجه نگذارد.

شغبانپور خاطرنشان کرد: متأسفانه داوری در این مسابقه ضعیف بود اما در کنار آن، بازیکنان تیم ما نیز اشتباهاتی داشتند که این مسئله نیز یکی از علت‌های دیگر باخت تیم به شمار می‌رفت.