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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۲۸

قاسم شعبانپور مطرح کرد؛

انتقاد از عملکرد داوران دیدار هندبال سپاهان و منیزیم

انتقاد از عملکرد داوران دیدار هندبال سپاهان و منیزیم

اصفهان - سرمربی تیم هندبال منیزیم فردوس با انتقاد از عملکرد داوران دیدارهای لیگ برتر گفت: از مسئولان فدراسیون می‌خواهم که در زمینه انتخاب داوران دیدارهای لیگ برتر هندبال دقت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شعبانپور عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل تیم منیزیم فردوس در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به شرایط این مسابقه اظهار داشت: از قبل می‌دانستیم که بازی بسیار سختی را مقابل تیم سپاهان در پیش داریم و این مسئله را پیش‌بینی کرده بودیم.

وی افزود: ما در مسابقه امروز برای کسب امتیاز قدم به میدان گذاشتیم اما در نهایت تیم سپاهان توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و بتواند پیروزی را ازآن خود کند.

سرمربی تیم هندبال منیزیم فردوس با بیان اینکه سپاهان در این مسابقه عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت، تصریح کرد: به نظر من تیم سپاهان بازی خوبی از خود به نمایش گذاشت اما قضاوت داوران در این مسابقه و نتیجه صورت گرفته بی‌تأثیر نبود.

وی بیان داشت: از مسئولان می‌خواهیم که در زمینه انتخاب داوران در بازی‌های آینده دقت بیشتری به عمل آورد تا این مسئله بر کیفیت مسابقه نتیجه نگذارد.

شغبانپور خاطرنشان کرد: متأسفانه داوری در این مسابقه ضعیف بود اما در کنار آن، بازیکنان تیم ما نیز اشتباهاتی داشتند که این مسئله نیز یکی از علت‌های دیگر باخت تیم به شمار می‌رفت.

کد مطلب 2509410

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