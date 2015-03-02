تمام توانم را برای آماده سازی تیم فوتبال امید می گذارم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاج قاسم با اشاره به نقش بدنسازی در فوتبال اظهار کرد: دوره بدنسازی حدود شش تا هشت هفته زمان می برد. بازیکنانی که به تیم اميد دعوت می شوند از شرایط نسبتا خوبی برخوردار هستند. اما من چون انتظارم از بازیکنان زیاد است٬ دوست دارم همیشه آنها را از لحاظ بدنی در شرایط ایده آل ببینم.

حاج قاسم با اشاره به این موضوع گفت: من همیشه سعی کردم تا بازیکنان تیم ملی امید را در شرایط آرمانی به کادر فنی تحویل بدهم.

مربی بدنساز تیم المپیک با اشاره به نقش آمادگی جسمانی بازیکنان در نتیجه گیری تیم ملی اظهار کرد: اگر تیم نتیجه نگیرد خیلی ها از میزان آمادگی بازیکنان صحبت می کنند. به طور کلی می توان گفت آمادگی جسمانی بازیکن نقش زیادی در عملکردش در بازی دارد. به همین دلیل ما با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم سعی کردیم تا بتوانیم از لحاظ بدنی بازیکنان را تا حدودی برای مرحله اول مسابقات المپیک آماده کنیم.

امیر حاج قاسم که در استقلال هم سابقه فعاليت دارد در خصوص جدائيش از اين تيم گفت: دوست ندارم در مورد گذشته صحبت کنم. اما برای استقلال آرزوی موفقیت می کنم.