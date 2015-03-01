به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قم، حجت الاسلام سید جواد شهرستانی در دیدار معاونان و کارکنان این اداره کل با وی، ضمن اشاره به اینکه در جامعه همواره بر تکیه به تخصص و تعهد تأکید داریم اما در عین حال از مسئله جامع و مهم مدیریت غافل هستیم، اظهار داشت: اگر در سیستم مدیریت موفق باشیم، دستیابی به پیشرفت و توسعه در امور، سریعتر محقق خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از اقدامات را میتوانیم با موفقیت انجام دهیم چرا که استعداد ایرانیها کمتر از غربیها نیست.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران تصریح کرد: متاسفانه تلقینهای منفی «شما نمیتوانید» به ما القا کرده است کاری نمیتوانیم انجام دهیم در حالی که باید با کار سیستماتیک و منظم گامها را برای موفقیت بیشتر برداریم.
وی مسئله مدیریت را یکی از عوامل موفقیت در زمینههای مختلف عنوان کرد و ابراز داشت: مالزی در ابتدای نخست وزیری ماهاتیر محمد با عقب ماندگیهای مختلف مواجه بود اما با مدیریت وی و با اجرای برنامههایی نظیر ایجاد کشت درخت پالم علاوه بر رشد فضای سبز، درآمد مالی خوبی به دست آوردند.
حجت الاسلام شهرستانی با ابراز تأسف از اینکه گاهی شاهد اقدامات بدون فکر هستیم، تصریح کرد: ما نیز میتوانیم در زمینههای مختلف گام برداریم و خلاقیتهای بسیاری نیز در کشور وجود دارد.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به استعداد ایرانی در زمینههای مختلف نظیر سینما، ابراز داشت: در کشور فیلم سازان بسیار خوبی نظیر مجید مجیدی داریم که اخیرا فیلم «محمد رسول الله» را تولید کرده که این فیلم معلوم است چقدر موفق بوده که از پیش از اکران به این فیلم حمله کردند و الازهر رسما اطلاعیه داد و گفت این فیلم را مشاهده نکنید.
روحیه انتقادپذیری در جامعه وجود ندارد
وی با گلایه از اینکه در جامعه روحیه انتقادپذیری وجود ندارد، ابراز داشت: متاسفانه هرکسی انتقاد کند به آن تودهنی میزنیم در حالی که انتقاد سازنده خوب است و تخریب و حذف مطرود است.
حجت الاسلام شهرستانی تصریح کرد: درکوچکترین مسائل به یکدیگر حمله کرده و طرف را از محدوده وجودش خارج میکنیم.
وی افزود: باید ذهنیت «ما میتوانیم» را در کشور تقویت کنیم و ضمن تقدیر از تلاشها باید تاکید کنیم هنوز موفقیتها به سطح قابل قبولی نرسیده است.
نماینده آیت الله سیستانی در ایران در ادامه بر لزوم تقویت ارتباط و گفتوگوهای سازنده تاکید کرد و ابراز داشت: اطلاعات خود را باید بر اساس ارتباطات بیشتر و با گفتوگوهای سازنده ارتقا دهیم تا شاهد رفع مشکلات باشیم چرا که اکثر مشکلات به دلیل ذهنیتهای اشتباه افراد صورت میگیرد.
وی با اشاره به حضور در برخی کشورهای آفریقایی، ابراز داشت: نسبت به کشورهای مختلف نباید غافل باشیم چرا که با حضور در آن کشورها، عطش دین قابل مشاهده است و ما در این زمینه وظیفه داریم.
حجت الاسلام شهرستانی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به اخلاص در امور تأکید کرد و گفت: هرقدر اقدامات ما خلوص بیشتری داشته باشد، موفقتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه خدا را باید شریک امور خود قرار دهیم، تصریح کرد: اگر کارها رنگ و بوی خدایی داشته باشد بدون تردید موفق خواهد بود.
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