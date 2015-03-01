خسارات ریزگردها به مزارع پلدختر میلیاردی شد/ لزوم انعکاس مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، علی خادمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: کاهش نزولات آسمانی، عدم پراکنش مناسب بارندگی و همچنین بارش ریزگردها و پدیده گرد و غبار و افزایش دما در طول فصل زمستان موجب شده که به مزارع دیم شهرستان خسارات سنگینی وارد شود.

وی به تشدید خسارات به دنبال پدیده گرد و غبار در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: مطابق برآوردهای صورت گرفته ریزگردها ۷۰ میلیار ریال به مزارع این شهرستان خسارات وارده کرده است.

قدرت الله ترابی نژاد فرماندار شهرستان پلدختر نیز در این جلسه در سخنانی گفت: مدیران شهرستانی در تمام بخش ها پیگیری و برآورد خسارت حاصل از ریزگردها را به فرمانداری منعکس کنند.

وی افزود: ما نیز تلاش خواهیم کرد که خسارات و مشکلات به وجود آمد به دنبال وقوع این پدیده را به استانداری منعکس کنیم تا بتوانیم با اختصاص اعتبارات لازم به مقابله با پدیده ریزگردها بپردازیم.

فرماندار شهرستان پلدختر با تمجید از فعالیت رسانه ها در انعکاس مشکلات شهرستان افزود: در بحث ریزگردها رسانه ها با انعکاس به موقع اخبار کمک شایانی به شهرستان کردند.

ترابی نژاد به خسارت پدیده گرد و غبار به شبکه برق شهرستان پلدختر اشاره کرد و یادآور شد: قطعی برق حاصل از این پدیده پست های برق را از مدار خارج و وضعیت بدی را در شهرستان حاکم کرد.

وی با اشاره به قطعی برق ناشی از خسارات ریزگردها به شبکه توزیع برق شهرستان تصریح کرد: خوشبختانه بارش برف تمام مقرهای برق را شستشو داد و ریزگردها را از روی شبکه برق این شهرستان پاک کرد.

بنابر این گزارش وضعیت غبار آلوده در استان لرستان به ویژه شهرستان پلدختر در همسایگی استان خوزستان طی هفته های گذشته موجب نشستن ذرات ریزگردها بر روی شبکه توزیع برق این شهرستان و با توجه به نم نم باران باعث نوسان برق در پلدختر شد به طوریکه نوسانات حاصل از قطع و وصل مکرر برق آسیب و ضرر زیادی به لوازم برقی مردم وارد کرده است.

همچنین به دنبال نوسان برق در شهرستان پلدختر برق برخی چاههای آب روستاها نیز دچار مشکل شد تا آبرسانی به مردم روستایی به مدت ۲۴ ساعت دچار اختلال شود تا مجموع مشکلات یاد شده موجب مکاتبه استاندار لرستان با مسئولان وزارت نیرو برای تقویت شبکه برق استان لرستان به لحاظ امکانات و تجهیزات شود.

استان لرستان سال ۸۸ را با ۱۰۰ روز آلوده، سال ۸۹ را با ۹۰ روز، سال ۹۰ را با ۱۰۰ روز غبارآلود، سال ۹۱ را با ۹۰ روز و سال ۹۲ را با ۸۹ روز غبارآلود پشت سر گذاشته است تا به طور متوسط هر سال شاهد آلودگی یک سوم روزهای خود باشد.

این وضعیت در حالیست که میزان ذرات گرد و غبار موجود در هوای شهرستان پلدختر در جنوب استان لرستان طی هفته های گذشته به ۳۱ برابر حد مجاز نیز رسیده است.