MI5 اجازه خروج «جان جهادی» را از انگلیس داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، سازمان های اطلاعاتی انگلیس «محمد اموازی» عضو شناخته شده داعش را از سال 2008 شناسایی کرده بودند. بر این اساس سرویس اطلاعات داخلی این کشور (MI5) این فرد را در ارتباط با حملات تروریستی ماه جولای 2008 در لندن زیر نظر داشته است.

بر این اساس اموازی یکی از مهره های مورد توجه MI5 در بین گروه های تروریستی انگلیسی بوده است. وی همچنین در مورد حملات تروریستی لندن با «حسین عثمان» فردی که بعدها به خاطر دست داشتن در این حملات به حبس ابد محکوم شد، مکالمه تلفنی داشته است.

جالب اینجا است که اموازی توانسته خود را از حلقه کنترل سرویس اطلاعاتی انگلیس رهانیده و در سال 2013 به سوریه بگریزد. این گزارش تاکید دارد فرار این فرد به سوریه و پیوستنش به داعش کاملا با اطلاع MI5 انجام شده است.

در همین رابطه «دیوید دیویس» از مقامات امنیتی پیشین انگلیس طی مقاله ای که برای روزنامه گاردین نوشت این سوال را مطرح کرد: چه تعداد انسان دیگر باید قربانی شوند تا ما در مورد راهبرد سرویس های اطلاعاتی مان تجدید نظر کنیم.

گفتنی است محمد اموازی که متولد کویت است در دوران کودکی به همراه خانواده به انگلیس رفته و دوران آموزش ابتدایی تا دانشگاه را در این کشور گذرانده است. وی که فارغ التحصیل برنامه ریزی رایانه از دانشگاه وست مینستر است، به خاطر حضورش در ویدئوهای سربریدن گروگان های غربی توسط تروریست ها، به جلاد داعش معروف شده است.