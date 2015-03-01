کشته و زخمی شدن 59 داعشی در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، وزارت دفاع عراق امروز یکشنبه از کشته و زخمی شدن 59 تروریست داعشی در الحبانیه و منطقه الجزیره در استان الانبار خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع عراق آمده است نیروهای واحد توپخانه لشکر هشتم ارتش عراق با حمایت جنگنده های ارتش، توانستند 27 تروریست داعشی را در منطقه البوجویری استان الانبار به هلاکت برسانند. در این عملیات همچنین 20 تروریست دیگر زخمی شدند.

این بیانیه همچنین از هلاکت سه تروریست داعشی در حملات نیروهای ارتش در منطقه الجزیره و زخمی شدن 9 تروریست دیگر خبر داده است.

در عملیات نیروهای ارتش، همچنین چندین مخفیگاه و خودرو متعلق به تروریستهای داعش منهدم شد.