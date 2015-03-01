پلدختر چشم انتظار ایستگاه پمپاژ ۶ساله/ کاسه صبر فرماندار لبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ آب دشت جایدر پلدختر در پایان نیمه اول سال ۱۳۸۸ آغاز شده که در صورت تکمیل و به بهره برداری رسیدن این پروژه دو هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین های دیم منطقه جایدر پلدختر به آبی تبدیل می شوند.

فرماندار پلدختر عصر یکشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان پلدختر در سخنانی با اشاره به روند اجرای این پروژه گفت: پروژه ایستگاه پمپاژ دشت جایدر پلدختر هنوز فاز بندی و برق کشی نشده است و از این بابت کاسه صبرم دارد لبریز می شود.

ترابی نژاد ادامه داد: اگر این پروژه برای تکمیل و بهره برداری فازبندی و برق کشی نشود آب در هاون کوبیدن است که اداره منابع آب شهرستان باید برنامه ریزی کند تا برق این ایستگاه پمپاژ تامین شود.

وی با بیان این که من این فرآیند و نوع عملکرد را نمی پذیرم که هنوز کار انجام نشده است گفت: دیگر صبرم لبریز شده است و اگر متولیان امر به این مهم توجه نکنند با آنها برخورد خواهد شد.

فرماندار پلدختر افزود: به رغم شرایط اقتصادی که دولت دارد این همه اعتبار برای شهرستان در نظر گرفته شده است پس باید کار صورت گیرد.

ترابی نژاد با بیان انکه تلاش های فراوانی برای اختصاص اعتبارات صورت گرفته است که باید این اعتبارات به کار تبدیل شوند، از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خواست با تلاش شبانه روزی و پیگیریهای خود پروژه ها را به پایان برسانند.

وی گفت: در پروژه های دیگر شهرستان پلدختر مانند استخر شنای پلدختر نیز همچنان اندر خم یک کوچه هستیم که باید در این زمینه پیگیری جدی تری صورت گیرد.

فرماندار پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گزارشهایی که اداره منابع آب شهرستان ارائه کرده است ۶۰ تا ۹۰ درصد کاهش آب رودخانه کشکان را نشان می دهد که زنگ خطری برای کشاورزان محسوب می شود.

وی کاهش دبی آب عبوری از رودخانه کشکان را نشان دهنده بحران کم آبی در شهرستان دانست و گفت: باید به این موضوع اندیشیده شود که چکار کنیم تا خسارات در این زمینه به حداقل ممکن برسد.

ترابی نژاد همچنین به خسارات جدی در زمینه خشکیدگی جنگلهای بلوط شهرستان اشاره کرد و افزود: ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار در این حوزه به استان لرستان اختصاص یافته که حداقل باید یک چهارم این اعتبار به شهرستان پلدختر اختصاص داده شود و در این رابطه استان هم قول مساعد داده که باید پیگیر موضوع شویم.

وی بر لزوم کاشت درختان در شهرستان پلدختر تاکید کرد و گفت: رسانه ها در زمینه کاشت نهال فرهنگ سازی کنند زیرا قطع بی رویه درختان صدمات زیادی به شهرستان گرمسیری پلدختر وارد خواهد کرد.

فرماندار پلدختر از توزیع ۶۰ هزار نهال در روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در این شهرستان خبر داد.