مسئولان به فکر مشکلات تیم شهرداری اردبیل باشند/زمین تمرین نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی عصر یکشنبه پس از بازی تیمهای شهرداری اردبیل و نساجی مازندران با بیان اینکه برای دیدار با نساجی زمین تمرین نداشتیم با این وجود این گونه زیبا بازی کردیم، تاکید کرد: با وجود اینکه موقعیتهایمان گل نشد اما من دست تک تک بازیکنانم را به دلیل این بازی بسیار منطقی و خوب می فشارم، ما تمام ۹۰ دقیقه را سوار بازی بودیم و موقعیتهای بسیاری را با بدشانسی از دست دادیم.

ربیعی در خصوص بازی ضد فوتبال و بحرینی بازیکنان تیم نساجی مازندران افزود: من با بازی تیم مقابل کاری ندارم، هرطور خواستند بازی کردند، اما من به تیم خودم کار دارم و باید پاسخگوی تیم خودم باشم، آنها هدف گذاریشان این بود که با دست پر از اردبیل بروند و به نتیجه دلخواه دست یافتند. اگر وقت کشی هم کردند نمی توانم منکر این بشوم که ما هم موقعیتهای بسیاری را گل نکردیم.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل در ادامه با بیان برخی مشکلات این تیم ادامه داد: اما صحبت من امروز دو سویه است، یکی به فدراسیون فوتبال و دیگری به مسئولان استان اردبیل، که اگر می خواهیم این شور و شوق را در بین نزدیک به پنج هزار تماشاگر و هوادار حاضر در استادیوم و هزاران اردبیلی عاشق تیم شهرداری ببینیم باید بیش از گذشته به فکر تیم باشند.

وی با بیان اینکه این بازی زیبا را که در برابر تیم نساجی شاهد بودیم با یک هفته تمرین در سالن ارائه دادیم، یادآور شد: مگر می شود یک تیم لیگ یکی زمین برای تمرین نداشته باشد، تیم ما در هفته اخیر برای تمرین زمین نداشت، پنج روز در سالن تمرین کردیم و یک جلسه در زمین چمن، اما اینگونه زیبا و تماشاگر پسند بازی کردیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه ورزشگاه تختی پس از پنج روز برفروبی شد که این زمان فرصت تمرین را از تیم ما گرفت، بیان داشت: همه می دانند اردبیل در زمستان هوای برفی دارد و باید در کوتاه ترین زمان ممکن زمین پارو شود، مربی باید زمین داشته باشد تا تیمش تمرین کند، اما با این وجود ما ابزار اولیه یک تیم که زمین تمرین است را نداشتیم.

وی تصریح کرد: اگر می خواهیم فوتبال خوب داشته باشیم باید تمام زیرساختها را فراهم کنیم، فقط مدیران باشگاه و مدیر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل نمی توانند این زیر ساختها را آماده کنند، همه باید دست به دست هم بدهند چراکه این تیم متعلق به کل استان اردبیل است.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با اشاره به بازی با فجر و اتفاقات رخ داده آن تاکید کرد: هفته پیش که آن بلا را سر تیم ما آوردند و در برنامه لیگ یک نیز همه آن را دیدند و اذعان شد که هم به لحاظ شرایط جوی، هم داوری و هم استفاده از توپ رنگی غیر استاندارد تیم شهرداری را سر بردیند و این هم از این هفته که با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کردیم.

ربیعی با تاکید بر اینکه من نمی توانم در این شرایط شاهکار کنم، عنوان کرد: وقتی تیم را تحویل گرفتم یازدهم جدول بود امروز در رده هفتم، فیلم تمام بازیها نیز موجود است، کاری که در این مدت دو ماهه انجام دادیم را نیز همه می بینند و شاهد هستند که تیم چه پیشرفتی داشته و چه کیفیتی پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در شش هفته اخیر یک امتیاز بیشتر از تمام بازیهای نیم فصل اول کسب کرده ایم، یادآور شد: من تیم را در ۱۰ امتیاز تحویل گرفتم و ۱۱ امتیاز کسب کردیم، اینها را تماشاگران فهیم و فوتبال دوست اردبیل نیز شاهد هستند.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل ادامه داد: اما اینجوری نمی شود، با این شرایط روند کار سخت است، مگر می شود تو سالن تمرین کرد و در زمین چمن بازی کرد، همه می دانند که نمی شود. من سه بازیکنم به خاطر تمرین در سالن دچار گرفتگی شدید کمر شدند، به همین دلیل در بازی امروز نتوانستم از آنها استفاده کنم.

وی افزود: فشار سنگینی بر دوش ماست و با این وضعیت من شرمنده این مردم می شوم، من افتخارم این است که سال گذشته بعد از ۱۵ سال من این مردم را با صعود تیم شهرداری به لیگ یک خوشحال کردم و امروز هم مردم می فهمند که ما در بازیهای گذشته و با شرایطی که همه می دانند چه کار کردیم.

ربیعی یادآور شد: ما باید زیرساخت لیگ یک را مهیا کنیم تا انتظار داشته باشیم که به لیگ برتر صعود کنیم، وقتی خیلی از زیرساختها فراهم نیست و خیلی از مسائل را نداریم چطوری می خواهیم به لیگ برتر صعود کنیم.

وی با بیان اینکه خیلی ها نمی دانند در دورن تیم چه خبر است، اضافه کرد: همه مسئولان و مدیران تیم هم قسم شده اند که تیم نتیجه بگیرد اما همه مسائل که اینها نیست اینجوری نمی شود. من باید تیمم تمرین کند تا بازی خوب ارائه داده و نتیجه بگیرد. این یه چیز عادی است، هفته های پیش تمرین می کردیم می بردیم، اما این هفته تمرین مناسب نداشتیم.

سرمربی تیم شهرداری متذکر شد: تیم واقعا تحت فشار است، من از همه مسئولان، از شورای شهر اردبیل، از استاندار و فرماندار اردبیل از نمایندگان می خواهم که به تیم کمک کنند، توجه کنند این تیم مظلوم واقع شده، اردبیل در فوتبال کشور مظلوم است، سخنگو نداریم در خیلی جاها متضرر می شویم، ببینید در شیراز چظور سر ما را بریدند.

وی گفت: مسئولان بیایند پشت این تیم باشند، تیم شهرداری هم اکنون شور شعفی به استان داده که با هیچ چیز نمی شود آن را در جامعه ایجاد کرد. امروز شاهدیم که تمام اردبیلی اقصی نقاط کشور دلشان و قلبشان با این تیم می تپد.

ربیعی تاکید کرد که این حرفا بخاطر تساوی امروز یا باخت هفته گذشته نیست، خیلی از مسائل را می بینم، واقعا در یک سری از چیزهای پیش پا افتاده و ضروری مشکل داریم، نیاز داریم و همه این مشکلات هم با سه چهار نفر مدیریت تیم حل نخواهد شد. یک استان باید بیاید پشت شهرداری قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ تصریح کرد: در عین حال باید نظارتها و شرایط نیز در لیگ یک بهتر شود تا حق هیچ تیمی پایمال نشود.

سرمربی تیم شهرداری اردبیل با بیان اینکه ما در زمین نمی بازیم و باخت ما بیرون از زمین است، متذکر شد: ما برای اولین سال است که به لیگ یک امده ایم و باید همه از این تیم حمایت کنند تا شاهد موفقیت آن بوده و سری در میان سرها داشته باشیم.