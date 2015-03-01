اختصاص فضای مناسب در ادارات بناب برای برگزاری نماز جماعت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر یک شنبه در جلسه شورای اقامه نماز شهرستان بناب با تاکید بر توجه بیش از پیش به اقامه نماز جماعت در ادارات گفت: خوشبختانه در بیشتر ادارات بناب نمازهای جماعت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در برخی روستاهای بزرگ شهرستان بناب به جهت عدم وجود امام جماعت نمازهای جماعت برگزار نمی شود، افزود: این موضوع باید آسیب شناسی شود و روستاییان نیز کمک کنند و نسبت به تأمین هزینه ایاب و ذهاب روحانی روستا اقدام کنند.

وی سپس از شهرداری خواست نسبت به تجهیز نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی آنها همت کند و افزود: برگزاری ۵۶ جلسه برای اولیای دانش آموزان و ۱۳ جلسه برای دانش آموزان در خصوص اهمیت نماز از اقدامات انجام شده در شش ماهه گذشته ستاد اقامه نماز بناب است.

ناصر بزازبنابی مسئول ستاد اقدامه نماز شهرستان بناب نیز در ادامه این جلسه با تاکید بر اینکه در یک سال گذشته بالغ بر ۷ هزار و ۳۸۰ نفر از برنامه های ستاد اقامه نماز شهرستان بناب استفاده کرده اند، ادامه داد: باید توجه ویژه ای به برگزاری نماز در مدارس داشته باشیم.

سرپرست شهرداری بناب نیز در بخش دیگری از جلسه شورای اقدامه نماز این شهرستان با تأکید بر تجهیز نمازخانه و سرویس های بهداشتی بین راهی از سوی شهرداری بناب گفت: شهرداری در صدد است نسبت به اتمام و بهره برداری از طرحهای المان میدان امام علی(ع) و همچنین یادمان شهدای گمنام بناب تا پایان سال جاری اقدام کند.

مالک فردوسی اضافه کرد: شهرداری بناب هم اکنون بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال بدهکار است که چون میزان بودجه هزینه شده بیشتر از بودجه مصوب است، لذا شهرداری در نظر دارد اوایل سال ۹۴ با تصویب بودجه سال ۹۴ نسبت به پرداخت بدهی پیمانکاران اقدام کند.