مذاکرات رسمی السیسی و ملک سلمان در ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر امروز در ریاض با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد.

ملک سلمان که در فروگاه نظامی ریاض به استقبال السیسی رفته بود، به همراه وی برای آغاز مذاکرات رسمی به یکی از کاخهای خود رفتند.

در دیدار سلمان و السیسی، ابعاد همکاری دوجانبه میان عربستان و مصر مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر عمق روابط استراتژیک میان مصر و عربستان و تمایل خود برای تقویت آن در زمینه های مختلف تاکید کردند.

سران عربستان و مصر همچنین به بررسی آخرین تحولات منطقه و جهان پرداختند.

در این دیدار، برخی از مقامات بلندپایه دو کشور از جمله مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد ملک سلمان و محمد بن نایف جانشین ولیعهد سعوی و نیز سامح شکری وزیر خارجه مصر حضور داشتند.