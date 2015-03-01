ضرورت احداث مرکز سه هزار نفری ماده ۴۲ در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه بهبود هر جوان معتاد و بازگشت سالم آن به جامعه مورد تاکید ماست، افزود: متاسفانه در گذشته توجهی به این موضوع نشده و نیروهای قضایی و انتظامی به دلیل نبود مکان ویژه برای نگهداری معتادان متجاهر نمی توانستند اقدامی اساسی در این زمینه انجام دهند.

وی سپس با تاکید بر اینکه نبود مرکز نگهداری معتادان متجاهر و زندان ویژه معتادان در استان تاسف بار است، ادامه داد: با ساخت مراکز نگهداری ماده ۱۶ و ۴۲ بیشتر جرم هایی که معتادان مرتکب آن می شدند کاهش یافته و علاوه بر اینکه خانواده های معتادین متجاهر نیز در امان خواهند بود باعث می شود تا معتادین در این مراکز نگه داری شوند.

جبارزاده با اشاره به اینکه با حکم نهادهای قضایی آذربایجان شرقی نیروی انتظامی موظف است تا ۲۵ اسفندماه سال جاری کل معتادان متجاهر استان را جمع ‌آوری کند، گفت: امیدوارم با همت همه مدیران و تلاش ماموران انتظامی و قضایی سال جدید را بدون حضور معتادان متجاهر آغاز کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه اهمیت تکمیل مرکز ماده ۱۶ تبریز بر کسی پوشیده نیست، اظهار داشت: باید دو سوله نگه داری از مجموع شش سوله مورد نظر تکمیل و برای پذیرش معتادان متجاهر آماده شود.

وی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان شایسته حضور معتادان متجاهر نیست، گفت: همچنین دستور لازم از رییس کل زندان ها و رییس قوه قضاییه در خصوص احداث زندان جدید تبریز و در کنار آن مرکز نگهداری دائمی معتادان اخذ شده است.