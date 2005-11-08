مردم منتظر خدمت رساني مسئولان و رفع معضلات هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله حسين مظاهري در ديدار استاندار، رييس و اعضاي شوراي اسلامي شهر اصفهان، از اختلاف به عنوان بزرگ ‌ترين مانع خدمت به مردم نام برد و خاطرنشان كرد: اختلاف‌ ها معمولاً نتيجه افراط‌ ها و تفريط ‌‌ها است، ضرر‌هاي جبران ناپذيري را به همراه دارد كه بزرگ‌ ترين آن‌، بازماندن مسئولان از وظايف و مسئوليت‌ هاي اصلي و نيز آسيب به مردم جامعه است.

آيت‌ الله مظاهري با اشاره به ضرورت بهره ‌برداري هرچه‌ بهتر از فرصت مسئوليت در نظام اسلامي براي خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم به ويژه اقشار محروم و مستعضف جامعه، از همدلي و هماهنگي ميان مسئولان استان به عنوان عاملي تعيين كننده در مسير خدمت به مردم ياد كرد.

وي ادامه داد: مسئوليت در نظام اسلامي يك امانت و فرصت الهي است و اگر اين امانت و فرصت از سوي مسئولان، قدرشناسي نشود اعتماد مردم به آن‌ها آسيب خواهد ديد و در نزد پروردگار متعال نيز براي اين اشتباه، توجيهي وجود ندارد.

آيت‌ الله مظاهري با تاكيد بر نياز‌هاي فراوان جامعه در زمينه هاي مختلف و مطالبات حقيقي مردم از مسئولان، ضرورت پاسخ‌گويي هرچه ‌بيشتر به اين خواست‌ ها را خاطرنشان‌ كرد‌ و افزود: امروز در بخش‌ هاي مختلف اقتصادي و معيشتي و فرهنگي و اجتماعي، مردم بزرگوارمان خواسته ‌هاي فراواني دارند كه با شعار صرف نمي‌توان به آن خواسته‌ ها پاسخ داد، بلكه برنامه‌ ريزي، هماهنگي و همدلي ميان مسئولان و تلاش فراوان براي اين خواسته‌ ها لازم است.

رييس حوزه علميه اصفهان از اختلاف به عنوان بزرگ‌ ترين مانع خدمت به مردم نام برد و خاطرنشان كرد: اختلاف ‌ها معمولاً نتيجه افراط‌ ها و تفريط ‌‌ها است، ضرر‌هاي جبران ناپذيري را به همراه دارد كه بزرگ ‌ترين آن‌، بازماندن مسئولان از وظايف و مسئوليت‌ هاي اصلي و نيز آسيب به مردم جامعه است.

آيت‌الله مظاهري، ضرورت هماهنگي و مشورت هرچه‌ بيشتر مسئولان در وظايف خود را مورد تاكيد قرار داد و گفت: مشورت، برابر دستور قرآن و فرامين اهل بيت (ع) امري ضرورت و از واجبات مسئولان و متصديان امور در كشور است و كسي نبايد گمان كند كه از مشورت و هماهنگي با ديگران بي نياز شده است. مردم نيز بهترين مشاوران براي خدمت به آنان هستند و بايد به نظرات و خواسته‌هاي به حق آنان در زمينه ‌هاي مختلف به ويژه در زمينه مشكلات معيشتي و تنگنا‌هاي زندگي، توجه و اهتمام كرد.

رييس حوزه علميه اصفهان با قدرداني از خدمات شوراي شهر و شهرداري اصفهان، لزوم استمرار و سرعت بخشيدن به رفع معضلات شهري و مشكلات مردم اصفهان را خاطرنشان و تاكيد كرد: اگرچه تاكنون خدمات زيادي صورت گرفته، اما هنوز مشكلات و مسايل زيادي نيز باقي مانده است كه بايد همدلي مسئولان و استفاده از فرصت جديد براي خدمت رساني هرچه ‌بهتر و هرچه بيشتر تلاش كرد.

وي با اشاره به فعاليت ‌هاي فرهنگي مخالفان نظام اسلامي از طريق رسانه‌ ها مختلف، اين فعاليت‌ ها را در راستاي تخريب باور مردم به اسلام و جمهوري اسلامي دانست و خاطرنشان كرد: مردم بزرگواري كه در طول بيش از ربع قرن گذشته، اسلام و جمهوري اسلامي را در اين كشور تثبيت كرده‌ اند و با همه مشكلات داخلي و خارجي، مبارزه نموده ‌اند امروز منتظر خدمت رساني مسئولان و رفع معضلات اقتصادي و فرهنگي هستند و بايد اين مطالبات را پاسخ داد.

وي در پايان بر ضرورت ارتباط هرچه بيشتر مسئولان با مسايل معنوي و تعميق رابطه با خدا و توسل به اهل بيت (ع) تاكيد كرد و افزود:‌ متصديان امر در كشور بيش از ديگران به اخلاص و خلوص نيت و توجه به پروردگار و گرايش و معنويات، نياز دارند، زيرا اين امر عامل پيشبرد اهداف و فعاليت ‌هاي آنها و موجب رضاي خداوند خواهد بود.