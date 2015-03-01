دانش آموزان با آسیب های ناشی از مواد مخدر آشنا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به قرار گرفتن کرمان در مسیر ترانزیت مواد مخدر اظهار داشت: باید سعی کنیم با اطلاع رسانی و آگاه بخشی جامعه از آسیب های این پدیده شوم جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به نقش معلمان در آگاه سازی دانش آموزان افزود: جوانان و نوجوانان باید با آسیب های ناشی از مواد مخدر آشنایی پیدا کنند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در ادامه به تلاش های شورای تامین برای مقابله با مواد مخدر اشاره کرد و ابراز داشت: کار و تلاش در این زمینه در واقع سرمایه گذاری برای آینده به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه باید تمام توان خود را در این زمینه به کار گیریم ادامه داد: اداره کل آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، علوم پزشکی و دستگاه های متولی در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان در خصوص مساله مواد مخدر درگیر مشکلات ملی و بین المللی است، بیان داشت: با توجه به این شرایط و آسیب های و خطراتی که در کمین افراد است حتما باید آگاه سازی صورت گرفته و آگاهی آنها در خصوص مواردی که برای آنها مجهول است افزایش پیدا کند.

رزم حسینی با تاکید بر لزوم شناسایی خانواده هایی که به نوعی دچار آسیب های اجتماعی هستند، بیان داشت: همچنین شهرستان های استان کرمان نیز باید براساس نوع آسیب هایی که درگیر آن هستنذ اولویت بندی شده و اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: ائمه جمعه می توانند نقش اساسی در آگاه سازی جامعه داشته باشند که باید از این ظرفیت بهره برده شود.