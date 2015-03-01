تیم های تنیس قزوین و گیلان حریفان خود را شکست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات تنیس قهرمانی جوانان کشور به میزبانی قم، عصر یکشنبه تیمهای تنیس گیلان و قزوین حریفان خود را شکست دادند.
در ادامه روز نخست این مسابقات که در آکادمی تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار میشود تیم تنیس قزوین برابر سیستان و بلوچستان به یک پیروزی قاطع رسید.
در این مسابقه و در دیدار انفرادی نخست پوریا آصفزاده از قزوین در مصاف با امیرحسین علیزاده از سیستان و بلوچستان با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ به پیروزی رسید و در دومین مسابقه انفرادی، هومن سلطانی از قزوین به دیدار امید افضلی از سیستان و بلوچستان رفت و موفق شد حریف خود را با نتایج مشابه ۶ بر صفر شکست دهد.
در مسابقه دوبل دو تیم نیز تیم قزوین با ترکیب دو نفره پوریا آصفزاده و هومن سلطانی برابر تیم دو نفره یاسین علیزاده و امیرحسین علیزاده از سیستان و بلوچستان با نتایج ۶ بر صفر و ۶ بر یک به برتری رسید تا در مجموع، قزوین ۳ بر صفر سیستان و بلوچستان را شکست دهد.
تیم تنیس گیلان نیز در مصاف با تیم همدان موفق شد ۳ بر صفر پیروز شود و گام نخست را در این رقابتها محکم بردارد چنان که در دیدار انفرادی نخست رهام عباسی از تیم گیلان در برابر سهراب نورخمامی از همدان در ۲ ست با نتایج ۶ بر صفر و ۷ بر ۶ پیروز شد تا در مجموع برنده مسابقه انفرادی نخست شود.
در دومین بازی انفرادی، مهدی قاسم علیپور از تیم تنیس گیلان در یک بازی دیدنی برابر سروش اسکندرلو از همدان با نتایج ۶ بر یک و ۶ بر ۲ پیروز شد تا پیروزی گیلانیها مسجل شود.
در مسابقه دوبل، تیم دو نفره مهدی قاسم علیپور و رهام عباسی از گیلان برابر تیم سهراب نورخمامی و پارس سیفی کار از همدان در یک بازی دشوار به پیروزی رسید تا تیم تنیس گیلان در مجموع برنده این بازی باشد.
مسابقات تنیس جوانان کشور با حضور ۲۵ تیم در قم برگزار میشود و تیمها برتر پس از برگزاری مسابقات گروهی راهی دور دوم میشوند.
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