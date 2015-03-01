نیجریه ای ها یک دختر را به گمان انتحاری بودن کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نیروهای پلیس محلی در شمال شرق نیجریه از کشته شدن یک دختر نوجوان زیر ضرب و شتم مردم خبر دادند. بر این اساس مردم خشمگین به گمان اینکه این دختر نوجوان حامل بمبی برای انجام حمله انتحاری است وی را به باد کتک گرفتند.

این حادثه زمانی رخ داد که نوجوان مذکور به همراه دوستش در حین ورود به یک فروشگاه با بازرسی بدنی خود مخالفت کرد. این اقدام که نیروهای امنیتی را به این دختر مظنون کرده بود، موجب شد گروهی از مشتریان این فروشگاه به گمان اینکه وی حامل بمب است، به وی حمله ور شوند.

به گفته پلیسT این دختر در زیر لباس خود دو عدد بطری مخفی کرده بوده و عامل انتحاری نبوده است. با این حال ضاربان خشمگین پس از کشتن این دختر نوجوان، جسد وی را نیز با لاستیک و بنزین به آتش کشیدند.

گفتنی است طی ماه های اخیر حملات انتحاری گروه بوکوحرام که توسط نوجوانان دختر در اماکن عمومی انجام می شود، فضای امنیتی رعب آوری را در مناطق شمال نیجریه به وجود آورده است.