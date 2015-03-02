فرهاد توحیدی رییس هیات مدیره و سخنگوی خانه سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مجمع عمومی خانه سینما که عصر امروز یازدهم اسفندماه در خانه سینما برگزار می شود و با اشاره به اظهار نظر برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس درباره ثبت قانونی اصناف زیرمجموعه خانه سینما گفت: مجلس شورای اسلامی کاملا مخالف ثبت اصناف خانه سینما در وزارت کار است. آنها ثبت اصناف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دنبال می کنند که از نظر ما ثبت اصناف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان انجمن فرهنگی به مصلحت خانه سینما نیست و ما دلایل این مخالفت را در گذشته با وزارت ارشاد مطرح و با اداره کل حقوقی وزارت ارشاد هم در این زمینه تفاهم کردیم.

وی ادامه داد: نتیجه این تفاهم این بود که همچنان کار به روال سابق ادامه پیدا کند یعنی اصناف مشروعیت خود را از طریق عضویت در خانه سینما بدست آورند. با تفاهم نامه ای که با اداره کل حقوقی وزارت ارشاد امضا کردیم از نظر قانونی هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و بالاترین مقامات وزارت ارشاد نیز با این تفسیر از قوانین موافقت کردند.

توحیدی توضیح داد: از نظر ما یک خلاء قانونی در ثبت اصناف وجود دارد و در مورد این خلاء قانونی مدت ها است که گفتگو می کنیم. در واقع ساختار خانه سینما از پایین به بالا است یعنی مجامع عمومی هیات مدیره را انتخاب می کنند و هیات مدیره ها ماموریت ۲ ساله دارند این درحالی است که موسسات فرهنگی که وزارت ارشاد می تواند قانونا آن را ثبت کند یک مدیر مسئول و هیات موسس مادام العمر دارد و این هیات موسس است که هیات مدیره را تعیین می کند.

وی افزود: هر چند گفته می شود در اساسنامه خانه سینما می توان اختیارات هیات موسسه را به مجمع عمومی واگذار کرد اما این مساله از نظر ما اصلا جوابگو نیست و یک خلاء قانونی به شمار می رود.

رییس هیات مدیره خانه سینما گفت: در جلسه ای که چند روز پیش با برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم این مساله را توضیح دادیم و دوستان نیز آن را پذیرفتند و قرار شده است مجموعا از طریق همکاری با مجلس و سازمان سینمایی اقدام به رفع این خلاء قانونی کنیم.

وی تصریح کرد: ما مسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را انتخاب کردیم و از آن طریق اقدام می کنیم و قرار است آقای رییس جمهور ماده واحده ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کند تا نهادهایی مانند نهادهای صنفی خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی که ساختار شبیه هم دارند از شمول مقررات حاکم بر موسسات و مراکز فرهنگی و هنری مستثنی شوند و ترتیبات جدیدی را برای اداره این نهادها فراهم کنند تا ما بتوانیم تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت کنیم.

توحیدی بیان کرد: برای تغییر اساسنامه پیش از هر چیز باید مسیر قانونی فراهم شود تا متناسب با آن تغییراتی در اساسنامه صورت گیرد. اینها همه اموری است که موکول به آینده می شود چرا که ما نمی توانستیم در فرصت یک ساله ای که مجمع عمومی برای ما تعیین کرده بود به این امور برسیم. البته اساسنامه ای که در حال حاضر از آن پیروی می کنیم اساسنامه ای است که در دولت دهم نوشته شده و به تایید سازمان سینمایی و رییس جمهور وقت رسیده است.

رییس هیات مدیره خانه سینما با اشاره به اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی سال گذشته به ما تاکید کرد تا بر اساس همین اساسنامه فعلی و بدون پس و پیش فعالیت خود را انجام دهیم، توضیح داد: سال گذشته یک تغییر در اساسنامه توسط کمیسیون فرهنگی مجلس داده شد و ما هم پذیرفتیم و این مساله در مجمع عمومی خانه سینما به تصویب رسید و مجمع عمومی فردا بر اساس همین اساسنامه برگزار می شود.

وی تاکید کرد: دوره یکساله ما تمام شده است و ما قانونا نمی توانیم عهده دار اداره خانه سینما باشیم. در تفاهم با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی قرار شد تا مجمع عمومی برگزار شود و هیات مدیره جدید انتخاب شود که باقی کارها را این هیات مدیره انجام دهد.

توحیدی در پاسخ به اینکه آیا نماینده سازمان سینمایی برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما انتخاب شده است ,گفت : ما به سازمان سینمایی نامه نوشتیم و درخواست حضور یک نماینده در این جلسه را داده ایم اما هنوز مشخص نیست چه کسی به عنوان نماینده در این جلسه حضور دارد.