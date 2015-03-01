۷۵ درصد سرقت های آذربایجان شرقی توسط معتادان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل اسماعیل زاده شامگاه یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در تبریز از اجرای طرح نوروزی نیروی انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر و معتادان خبر داد و افزود: کمپ های نگهداری از رها کردن معتادان از ۲۵ اسفند تا ۲۰ فروردین سال نو خودداری کنند.

وی با بیان اینکه عدم رها کردن معتادان در این روزهای پایانی سال و اوایل سال جدید باعث می شود چهره شهر از معتادان متجاهر پاک تر شود و ضریب امنیتی استان نیز در روزهای عید بالاتر رود، اظهار داشت: متاسفانه گرایش به سمت مواد مخدر صنعتی نیز در آذربایجان شرقی روز به روز در حال افزایش است.

اسماعیل زاده در خصوص کشفیات جدید مواد مخدر نیز در شهرهای استان گفت: ۸۹ کیلوگرم حشیش و تریاک در شهرستان ملکان کشف شده و در سال جاری بیش از یک هزار و ۱۵۰ عملیات پاکسازی در استان انجام و ۷۱۷ نقطه آلوده پاکسازی شده است.