به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیر حسین ضیائی شامگاه یکشنبه در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت پایگاه امداد هوایی کیلومتر ۱۰جاده سمنان- سرخه ضمن بیان اینکه ۵۰۰ پایگاه ثابت امداد و نجات در کشور مشغول فعالیت هستند، افزود: ۱۷ بالگرد امدادی در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به این مطلب که مراحل ایجاد این پایگاه امداد و نجات هوایی در سمنان از سال ۸۹ آغاز شده است و مراحل ساخت آن طبق قراداد طی یکسال آینده تکمیل می شود اظهار داشت: این پایگاه امداد هوایی ظرف یکسال تکمیل می شود تا بالگرد به آن اختصاص یابد.

رئیس جمعیت هلال احمر سیاست این جمعیت را حضور یک فروند بالگرد امدادی در هر استان با ایجاد پایگاه امداد هوایی دانست.

ضیایی با اشاره به مکان مناسب این پایگاه امداد و نجات هوایی برای ارایه خدمت مطلوب به آسیب دیدگان حوادث جاده ای، عنوان کرد: پایگاه های امداد هوایی به منظور حضور یک فروند بالگرد امدادی در هر استان ایجاد می شوند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور نیز از ارائه خدمات یک هزار و ۳۵۰ پایگاه امداد و نجات ثابت، سیار و موقت جاده ای، شهری، کوهستان، ساحلی، هوایی در نوروز امسال خبر داد و گفت: از ۲۵ اسفند سالجاری تا ۱۵فروردین ماه سال ۹۴ طرح امداد نجات و نوروزی اجرا می شود.

ناصر چرخ ساز تصریح کرد: در تعطیلات نوروز پیش رو، روزانه شش هزار امدادگر هلال احمر در پایگاه های امدادی خدمت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه پایگاه امداد هوایی سرخه در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در نظر گرفته شده است که آشیانه بالگرد آن مساحت دو هزار و ۱۰۰ مترمربع دارد افزود: اعتبار ساخت این پایگاه امداد هوایی ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که شامل بخش هایی مانند فضای امدادی، آموزشی، اداری، پد و باند، کمپ موقت، انبار و ... است.

حسن شکرالهی در خاتمه با تاکید بر اینکه با حضور سید امیر حسین ضیایی رئیس جمعیت هلال احمر کشور، سند یک قطعه زمین از سوی یک خیر به نام حاج سید محمد شکرالهی به نیت فرزند شهیدش حاج سید علی شکرالهی برای ایجاد ساختمان اداری شهرستان سرخه به وی اهدا شد خاطر نشان کرد: مساحت این زمین ۴۱۸ مترمربع است.