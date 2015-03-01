خواسته های فرهنگیان کرمان به دولت و مجلس اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت دانش آموزان اظهار داشت: امروز آسیب های اجتماعی در کمین جوانان بوده و باید اقدامات اساسی برای جلوگیری از بروز آنها به کار گرفته شود.

وی از فعالیت چهار اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، انجمن اولیا و مربیان، مشاوره و حراست در مجموعه آموزش و پرورش خبر داد و افزود: این ادارات با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند.

جهانگیری از برگزاری سالانه شش جلسه آموزشی برای اولیا دانش آموزان خبر داد و ابراز داشت: در این جلسات اولیاء دانش آموزان با آسیب ها و خطراتی که دانش آموزان را تهدید می کند آشنا می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از همکاری ۳۵۰ مدرس خانواده با آموزش و پرورش خبر داد و یادآور شد: خانواده ها نقش اساسی در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی دارند.

جهانگیری توجه به ورزش را در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بسیار حائز اهمیت و تاثیرگذار دانست و افزود: یکی از برنامه هایی که در این راستا در کرمان برگزار شد المپیاد درون مدرسه است که می تواند منجر به کشف استعدادهای ورزشی استان شود.

وی همچنین با اشاره به تجمع فرهنگیان در کرمان گفت: این تجمع در کمال آرامش برگزار شد که بعد از دعوت از فرهنگیان برای حضور در سالن اجتماعات؛ آنها خواسته های خود را که اکثرا صنفی بود مطرح کردند.

جهانگیری خواستار حضور استاندار کرمان در جمع فرهنگیان شد و ابراز داشت: این خواسته ها باید به دولت و مجلس منتقل شود و دولت نیز خواستار حل مسائل از طریق تعامل است.