به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین كاوه عصر یك شنبه در بازدید از پروژه جاده ورودی شهر فرخ شهر با اشاره به اینكه جاده ورودی شهر فرخ شهر به زودی بهره برداری می شود؛ گفت: تلاش همه مسئولان شهر فرخ شهر این است كه جاده ورودی شهر فرخ شهر زودتر به بهره برداری برسد.

وی افزود: جاده وردی شهر فرخ شهر با معماری جدید و زیبای سازی شهری جدید ساخته می شود و نقش مهمی در جذب ورود مسافر و گردشگر خواهد داشت.

وی ادامه داد: هم اكنون شن ریزی در این جاده در حال انجام است و زیر سازی تا روز های آینده انجام می شود و بعد از انجام زیر سازی آسفالت ان ریخته می شود و جاده به بهره برداری می رسد.

وی بیان كرد: یكی از مشكلات مهم شهر فرخ شهر این بود كه جاده ورودی این شهر از سمت اصفهان غیر استاندارد و برای تردد خودرو نامناسب بود كه شورای شهر و شهرداری تصمیم گرفتند برای توسعه شهر فرخ شهر این جاده را اصلاح كنند و با استاندارد های جدید جاده سازی بسازند.

وی تصریح كرد: با بهره برداری از این جاده مسافران بسیاری از جاده اصلی اصفهان - شهركرد تمایل به استفاده از این جاده دارند كه این امر موجب ورود مسافر و گردشگر بیشتر به این شهر می شود.